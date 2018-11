Det er noen som mener det var ufint av meg å holde appell mot pelsdyr. Min deltakelse på det omtalte arrangementet var ikke en støtteerklæring til Noah, men et uttrykk for Arbeiderpartiets standpunkt om pelsdyrhold i Norge, et spørsmål som mange er opptatt av.

For Arbeiderpartiet går det en krystallklar grense mellom pelsdyrholdet og husdyrhold for matproduksjon. Så har jeg forståelse for at de som driver med pelsdyr er skuffa over at jeg står for vårt standpunkt om en styrt avvikling av pelsdyrholdet i Norge.

Arbeiderpartiets landsmøte gjorde dette vedtaket første gang allerede i 2011. Vi programfestet dette i 2013 og fremmet forslag om en styrt avvikling i forbindelse med behandlingen av pelsdyrmeldinga i Stortinget i 2017.

Med andre ord har vi siden 2011 hatt den samme tilnærmingen til pelsdyrhold i Norge som jeg ga uttrykk for i appellen. Jeg mener derfor det ikke kan overraske noen at Arbeiderpartiet klargjør dette synspunktet.

La meg understreke at jeg har stor respekt for de som driver med pelsdyr og har selvfølgelig aldri uttalt meg negativt om de personene som driver med pelsdyrhold. Jeg skjønner at det er frustrasjon blant de som driver med pelsdyr. Næringen er omdiskutert, den er til stadighet debattert og drøftet i Stortinget, og framtidsutsiktene har vært uklare helt fram til Jeløya-erklæringen slo fast at pelsdyrholdet i Norge skal avvikles.

Derfor mener vi det nå er viktig å få klarhet i hva som faktisk gjelder i tiden framover. Det store spørsmålet – uavhengig av om man definerer pelsdyr som ville dyr, rovdyr, pelsdyr eller sier at de ikke kan betraktes som ville dyr – er hvordan vi håndterer dette spørsmålet videre.

Arbeiderpartiet mener en styrt avvikling er riktig og vil bidra til at det kan skje på en så ordentlig og trygg måte som mulig for de som driver med pelsdyr i dag.

Så er vi tydelige på at vi må øke og sikre husdyrholdet for å opprettholde og videreutvikle vår egen evne til å produsere mat. Der har Arbeiderpartiet tatt en lederposisjon i Stortinget og fremmet klare forslag for å ruste oss til å produsere mer mat i møte med klimaendringene.