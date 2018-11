Jaktas egentlige pris

Det er riktignok mye å betale for å ta et liv. Men den egentlige prisen for jakta nevner han ikke. Den prisen dyrene må betale når rundt 500.000 individer skytes, når titusener skadeskytes og tusener mister mora, kalven eller maken – og den prisen naturen betaler når arter går tilbake.

Det gjelder blant annet hare, som er oppført på Norsk rødliste som nær truet. Artsdatabanken viser til en bestandsnedgang på 15–30 prosent de siste 10 år.

Bestandsnedgang finner man også hos andre arter som jaktes. Det landsdekkende nettverket for overvåking av hekkefugl, TOV-E, viser en bestandsnedgang på 55 prosent for lirype, 50 prosent for fjellrype, 30 prosent for orrfugl og 10 prosent for storfugl for perioden 2007-2013/2014. Hekkebestanden av ærfugl har også gått sterkt tilbake. Likevel er det et mål å få flest mulig ut på jakt. Etter at årets takseringer av ryper og skogsfugl viste et oppsving i bestandene, var Statskog og fjellstyrene raskt ute med tilbud om gratis jaktkort til alle førstegangsjegere, på initiativ fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Det overskuddet i naturen som Borglund viser til at han høster av, finnes ikke.

Naturmangfoldloven sier dette: "Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd." Hvor er Miljødirektoratet når det jaktes på arter i tilbakegang?

Deres forslag om innskrenket jakttid på ryper etter at begge artene kom på Norsk rødliste i 2015, og siden fjellrype i tillegg er ansvarsart for Norge med opptil 50 prosent av europeisk bestand, ble nedstemt av jegerstanden. Mot argument som at det har stor betydning at jegerne får komme seg på jakt når det begynner å lysne i februar, bleknet vernehensynet, og jegerne får fortsatt skyte rødlista ryper frem til 1. mars. At det er mulig å nyte naturen uten å skyte var ikke et motargument, heller ikke at majoriteten som ikke jakter blir fratatt sine naturopplevelser. Hensynet til "allmennheten", som i realiteten utgjør mindre enn 3 proset av befolkningen, skyves frem på bekostning av de fleste andre hensyn.

Omfattende skadeskyting er i seg selv et tungtveiende argument mot småviltjakt. En dansk miljøundersøkelse fra perioden 1990–1996 påviste hagl i kroppen hos 36 prosent av kortnebbgjessene, 32 prosent av grågjessene, 34 prosent av ærfuglene, 14 prosent av kvinendene, 25 prosent av revene, 8 prosent av harene og 5 prosent av rådyrene. Det ble konkludert med at det skadeskytes minst en fugl for hver fugl som felles. Nyere norske undersøkelser har påvist hagl i kroppen hos 18 prosent av voksne kortnebbgjess og 16–25 prosent av harene. Undersøkelser av ryper som ble funnet døde under høyspentledninger viste at halvparten hadde hagl i kroppen.

Det er grunn til å sette opp det virkelige regnestykket over hva jakta koster – ikke for jegeren, men for dyrene og naturen.