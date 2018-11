Hvor kommer maten fra?

Jeg går i butikken for å se hvor maten kommer fra. Jeg går forbi kjøttdisken og til frukt og grønt. Jeg tenker på klimagasser og utslipp. Vel, sau og kyr slipper ut noe gass. Men maten i kjøttdisken har ikke reist langt.

Det er ikke alltid like lett å vite hvor noe kommer fra for det kan stå: pakket i Norge. Jeg kjøper stort sett økologisk. Grønnsakene er fra Nederland, Spania, Italia. Persillerot fra Sande, løk fra Toten, grønnkål Sande. Ingefær fra Peru, druer fra USA, kokosnøtter fra Elfenbeinskysten, bananene er fra Den dominikanske republikk. Mais, kikerter og bønner i serie fra GoGreen.

Annonse

Alt her nevnt økologisk. Men jeg vet ikke hvor langt kikertene, maisen og bønnene har reist. Hvordan er klimaregnskapet for varene jeg har kjøpt? Jeg er sikker på at de ikke har kommet til Norge på sykkel eller med elbil. Om det skulle være med båt betyr det i hvert fall stort utslipp. Jeg antar vel at det meste kommer med fly og det gir store utslipp.

Noen kan kanskje sette opp for meg klimaregnskapet for frukt og grønt jeg har kjøpt. Så er det lov å sammenlikne det med klimagassene fra sauen jeg lager fårikål av. Hva er klimaregnskapet for vegetargryte og hva er klimaregnskapet for den norske fårikålen med norsk sau, norsk kål og norske poteter?

Jeg liker vegetargryte godt, men jeg har en sterk mistanke om at klimagassutslippene fra vegetargryta er langt fra null. Økologisk produsert, pakking, transport til Norge og i Norge; hva gir det av utslipp ødeleggende for miljøet?

Det er virkelig helt bak mål å stille opp klimaregnskap for norsk jordbruk uten å stille opp klimaregnskap for all maten vi spiser. Jeg skjønner jo at det aller mest klimavennlige ville ha vært om jeg kunne spise grass.