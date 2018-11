Hva er alternativet til kutrener?

Fire veterinærer skriver i Nationens debattspalte at de mener at bruk av kutrener bør forbys snarest mulig av hensyn til dyrevelferden.

Jeg er langt på vei enig i at kutrener ikke er ideelt. Jeg hadde båsfjøs med langbås og kutrener frem til 2008, da bygget vi til kortbås og fjernet kutreneren. Jeg mener dette var et løft for dyrevelferden her på gården.

Problemet var at jeg egentlig brøt forskriftene. I 2004 besluttet myndighetene å forby båsfjøs fra og med 2024 (senere utsatt til 2036), i samme slengen forbød de restaurering og utbygging av båsfjøs til fortsatt båsfjøs.

Dermed er restaureringer som overgang til kortbås, egentlig ikke i tråd med regelverket, selv om det er til det beste for dyrevelferden! (Heldigvis søkte vi ikke om tillatelse, og ingen har heller sagt noe på det i ettertid). Problemet med kravet til veterinærene er at de vil forby kutrener, men ikke kommer med noen løsning.

Et forbud mot kutrener alene vil i mange tilfeller føre til en økning i antall skitne dyr, hvis båsfjøset ikke gjøres om noe. Da vil dyrevelferdseffekten av et slikt forbud være liten, og muligens ha en negativ dyrevelferds-effekt i noen besetninger.

I Sveits og Østerrike brukes en kutrener uten strøm: der har kyrne en sensor på halen, og når de løfter halen for å gjøre fra seg, utløses en bøyle (uten strøm) som tvinger kua bakover. Jeg vil spørre Veterinærforeningen: Kunne denne typen kutrener være et alternativ til elektrisk kutrener, eller går dette også inn under det Veterinærforeningen kaller "fastmonterte innretninger som påfører dyr ubehag ved utføring av normal atferd"?

Veterinærforeningen virker skeptiske til båsfjøs generelt, men min mening er at et båsfjøs uten kutrener, der kyrne føder i fødebinge (krav fra 2024) og luftes regelmessig også i vinterhalvåret (krav fra 2024), er et godt alternativ til løsdrift.

Forbudet mot båsfjøs er et sterkt strukturdrivende forbud, der de som bygger løsdrift i de aller fleste tilfellene må satse og bygge stort for å få en inntekt som kan forsvare de enorme investeringene som kreves for ombygging til løsdrift, investeringskostnad per ku er høyere i små besetninger enn i store.

Det er de minste besetningene som har båsfjøs og kutrener, de små besetningene er også de som best kan utnytte beiteressursene, og som i størst grad bruker utmarksbeite og driver seterdrift.

Jeg registrerer at Veterinærforeningen i et skriv fra 2013, krever at alle kyr og kalver skal få gå på beite. Et umiddelbart forbud mot kutrener, uten at myndighetene dekker de fulle og hele kostnadene til ombygging til kortbås eller løsdrift, vil føre til at enda flere små melkebruk blir lagt ned. Som også går ut over målet om matproduksjon på lokale beiteressurser, spredt landbruk og arbeidsplasser.