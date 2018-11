Helsetoppene med alkohol

En skulle tro at helsetoppene vet så mye om hva alkoholen fører til for enkelte pasienter, at de selv kunne gå foran med et godt eksempel, og sette en stopper for serveringen av alkohol på styremøtene.

Det er meget sjokkerende hva Vårt Land skriver om 12. november, nemlig om alkoholbruken i Helse Nord. I løpet av tre styresamlinger nøt de alkohol for kroner 60.000! Det er prisverdig at avisa Vårt Land bringer fram denne nyheten, og det er helt meningsløst at dette er penger som kunne vært brukt til pasient- behandling.

Det opplyses at på styremøtene i Helse Sør-Øst er alkoholfrie. Ja, jeg synes det skulle bare mangle. Det er både i Helse Sør-Øst, som i Helse Nord, stadig kritikk over manglende økonomiske midler, og pengemangelen går utover pasientbehandlingen. Jeg nevner her at Gjøvik sykehus har måtte innskrenke antallet sengeplasser, og at de mangler penger til nødvendige tiltak til beste for pasientene. Men på styremøtene i Helse Sør-Øst er heldigvis alkohol forbudt!

Det er mer enn ugreit at Helse Nord misbruker «alkoholserveringen» så sterkt, og på den uheldige måten misbruker pasientenes midler. Jeg kan forstå at helsetoppene også kan like litt drikke, men mineralvann burde være mer enn godt nok.

Jeg håper at helseminister Bent Høie (H) kan sette en klar stopper for dette «alkoholmisbruket». Det er til alle ære jeg registrerer at Helse Sør-Øst, som jeg selv sogner til som pasient, er alkoholfrie.

Hvis alkohol skal serveres må helsetoppene med så god lønn de har, betale skjenkingen selv, og ikke la det offentlige ligges til last!