Haukeligrend kan bli viktigare trafikknutepunkt

Når ein ser på kartet over Sør-Noreg, peikar Haukeligrend seg ut som det geografiske tyngdepunktet når det gjeld lokalisering av framtidig godsterminal og eit viktig trafikk knutepunkt for ekspressbussane mellom aust-vest og sør.

Eg meiner at Haukeligrend i framtida har grunnlag for å utvikle seg til å bli eit langt viktigare trafikknutepunkt enn i dag. Denne utviklinga kjem på grunn av den geografiske plasseringa, og som vert forsterka på grunn av oppgraderinga av E134 både austover og vestover. Ei utviding av riksveg 9 gjennom Setesdalen vil òg forsterke Haukeligrend som trafikknutepunkt.

Ein godsterminal i Haukeligrend vil gjera det enklare å fordele godset mellom dei tre landsdelane og så er det kortare å køyre over Haukelifjell enn rundt kysten.

Dei same argumenta gjeld for persontrafikken. Dersom ein lagar til ein ekspressbusstilbod som har sin base i sentrum av Oslo-Bergen og Kristiansand og som køyrer så ofte det er trafikkgrunnlag for med miljøvennlege bussar. Dette vil kunne korte ned reisetida mellom dei tre landsdelane. I tillegg vil ein kunne få redusere flytrafikken på dei same strekningane, eit miljøvennleg tiltak.

Det er viktig at politikarane både på lokalt, fylke og riksplan, ser denne moglegheita som naturen har gjeve oss for å laga ein effektiv transportordning både når det gjeld gods- og persontransport.

Det er å vone at nokon av dykk tek tak i denne tanken og snakkar saman over grensene og får med seg næringslivet på denne prosessen.

Næringslivet har også ein oppgåve her å tenke nytt, og samarbeide over grensene for å få dette til. Det er viktig at konkurrerande bedrifter ser dei framtidige utviklings moglegheltane i ein felles tankegang.

Det er heilt klart at desse to stamvegane, Setesdalsvegen og Haukelivegen, er og vil vera i framtida dei viktige vegane i samkøyringa av Sør-Noreg, og Haukeligrend vil vera det viktige trafikk knutepunktet.