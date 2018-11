Gledeleg nytt frå Statkraft

I Nationen 9. oktober hadde konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen eit kort innlegg om viktige forhold i kraftnæringa. Først av alt tok han for seg fleirårsmagasina som no var tekne i bruk att. Han nemner og at vi har svært ujamt tilsig i utbygde vassdrag. 160 TWh var siste topp.

Det hadde då vore naturleg å nemne førre tørrvår i 1996 då tilsiget var 90 TWh. Berre fire år seinare blei det sett ny eksportrekord på 20 TWh (pris 9,8 øre). Hadde fleirårsmagasina vore i drift ville ikkje det skjedd og heller ikkje prisauken i 2003 som skapte køane på sosialkontora.

Elles så er det eit faktum at vi nærmar oss stygt neste flaumår 2020-21, etter den syklusen vi har på flaumår. Difor hastar det med tiltaka for flaumsikring. Sidan nettleiga har vore ei sak i regjeringskabalen og teke opp frå KrF, så må ein vel tenke at leiinga i Statkraft kunne sagt noko om det når dei ein sjeldan gong er i avisspaltene.

Mi forklaring har eg hatt på trykk i Nationen før, men likevel. Frå 1991 til 2004 tok kommunane ut 209 mrd. frå næringa. Statkraft fekk hand om halve kraftnæringa med hjelp av låneopptak i utlandet og årlege overskot. Kvifor blei det ikkje forklart frå Statkraft at dette uttaket frå kommunesida til sjuande og sist måtte føre til prisauke?

No har Sp komme med framlegg om 1 øre i reduksjonen på elavgift. For ein husstand betyr det å lette på 200 kr i året. Eg ville heller teke bort heile elavgifta for fleire næringar i hotell, bakeri, gartneri og vaskeri. Dei som no er fri el-avgift- tre i talet, har redusert bruken av kraft frå 35 til 30 Twh. Spesielt for treforedling har nok kraftrekninga ei negativ rolle.

I alt styret om kraftprisar og nettleige, so er det utruleg lite vi høyrer frå NHO i saka. Har det noko med at det var derifrå heile energireforma blei klekka ut? Eg vongar Statkraft kan bruke Nationen i ein god debatt om kraftnæringa si vidare skjebne.