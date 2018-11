Men for å være etterpåklok vil jeg si det mest fornuftige ville vært om han pekte ut retning for halvannet år siden eller om halvannet år, slik at også velgerne fikk sagt sitt til retningsvalget KrF nå har valgt å gjøre.

Jeg som Frp-politiker på Stortinget er naturlig nok fornøyd med det de endte opp med, og ser frem til trygg styring videre. Norge er på rett vei. Vi har den laveste ledigheten på 10 år, vi har de laveste asyltallene på 20 år, kommuneøkonomien er den beste på 20 år, det er rekordfå kommuner på «Robek-lista», elevene i norsk skole lærer mer, fraværet har gått ned med ca 40 prosent og elevene er mer tilstede, færre faller fra og vi har rekord i lærlingkontrakter.

Soningskøene tredoblet seg under de rødgrønne til 1213 personer, men er nå på 99 og er tilnærmet eliminert, helsekøene som steg fra 200.000 til 280.000 i de 8 årene før oss er redusert med ca 60.000, og samferdselsbudsjettet er økt med 75 prosent. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal i årene som kommer bygge 530 km med 4-felts motorvei, og vedlikeholdsetterslepet på veier reduseres for første gang på flere tiår.

Frp og regjeringen har brukt 5 år på en kraftig ryddejobb etter de rødgrønne, samtidig som vi har måttet håndtere tidenes oljeprisfall og flyktningkrise. Det ville vært dumt å overlate et tilnærmet dekket bord til en ny regjering nå som mye av ryddearbeidet er gjort. Jeg ser derfor frem til flere år med fortsatt trygg styring med en ikke-sosialistisk regjering.