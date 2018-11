Forby kutreneren

Regelverket gir i dag anledning til å gjøre bruk av en såkalt kutrener. Den består av en strømførende bøyle som plasseres over ryggen til kua som står på båsfjøs. Hensikten er å få dyret til å ta et skritt tilbake og droppe sitt fornødne i skantillen. Båsen, som også er liggeplass, blir da holdt fri for avføring.

Hver gang det oppbundne dyret bøyer ryggen for å gjøre fra seg, får det et elektrisk støt dersom det ikke rygger tilbake, og avføringen havner på «rett plass», det vil si utenfor båsen. Den omtalte innretningen kan utgjøre en betydelig stressfaktor for et dyr som allerede i utgangspunktet har store begrensninger i å tilfredsstille naturlige behov.

Vi har stor forståelse for at bonden vil rasjonalisere fjøsstellet. Likevel, å regulere en så basal atferd v.h.a. elektrisk strøm, er etter vår mening både uetisk og i utakt med samfunnets normer for godt dyrehold. Bruk av elektriske tvangsmidler er også i konflikt med dagens og ikke minst morgendagens normer for en sunn matproduksjon, slik vi ser det.

Kutreneren hører derfor hjemme på historiens skraphaug. Det faktum at det planlagte forbud mot å holde kuer på bås er utsatt til 2034, gir grunn til ytterligere bekymring.

I Sverige har tvangsmidlet vært forbudt i en årrekke. Den svenske veterinærprofessor emeritus Ingvar Ekesbo mente at kutreneren er et torturinstrument.

Landbruksdepartementets etikkutvalg (nå Rådet for dyreetikk) konkluderte i 1994 med at «-bruk av kutrener bør avvikles». Videre har sentralstyret i Den norske veterinærforening i inneværende år uttalt at «Fastmonterte innretninger som påfører dyr ubehag ved utføring av normal atferd, bør være forbudt».