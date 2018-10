Fastlegekrisens paradoks

Fastlegene melder om krise, og vi ser kommuner som utlyser fastlegestillinger gang på gang. Det er ikke lenger bare distriktskommunene som må jobbe hardt for å lokke til seg leger, men rekrutteringen svikter også i byene. Det blir dermed en konkurranse i å kunne tilby goder for å lokke til seg nye fastleger, noe som spesielt går ut over distriktet.

Likevel var det bare 36 prosent av landets nyutdannede leger som fikk begynnerstilling som lege, kalt LIS1, ved siste søknadsrunde i vår. LIS1 er ordningen som skal erstatte den tidligere turnustjenesten, og er et obligatorisk første ledd i å bli legespesialist. Det betyr at du må gjennomføre LIS1 for å arbeide selvstendig som fastlege.

De gjenværende 63 prosentene av de nyutdannede legene som nettopp har bestått et seksårig medisinstudie kan bare i hovedsak kun arbeide som legevikarer i sykehus, og er en stor uutnyttet ressurs.

Tall fra Norsk medisinstudentforening viser at kun halvparten av disse arbeider som legevikarer, mens resten jobber enten som sykepleiervikarer, i andre helserelaterte stillinger, forsker eller arbeider utenfor helsesektoren. En liten andel står til og med helt arbeidsledige mens de venter på LIS1-stilling.

Felles for alle er at de er en stor uutnyttet ressurs som kunne være med på å fylle noe av det enorme behovet Kommune-Norge har for fastleger.

For å kunne jobbe selvstendig som fastlege må man ha gjennomført LIS1 og som hovedregel ha startet på sin videre spesialisering. LIS1 har utviklet seg til å bli en flaskehals i utdannelsen av leger. Det er paradoksalt at antallet LIS1-stillinger har stått stille siden 2012, samtidig som behovet for fastleger øker over hele landet.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, var det heller ingen nye LIS1-stillinger. Det fører til at kommunene kan være så flinke som bare det på å gjøre fastlegeyrket attraktivt, men når antallet nyutdannede leger i spesialisering står på stedet hvil, hjelper det ikke i det store bildet.

Fastlegeordningen står overfor massive utfordringer. Dette krever tiltak fra høyt politisk hold, og fastlegeyrket må gjøres attraktivt for unge nyutdannede leger. En forutsetning er imidlertid å sørge for at nyutdannede leger kan begynne å jobbe og bruke den kunnskapen de har opparbeidet seg igjennom seks år på skolebenken.

Svaret er enkelt, vi må opprette flere LIS1-stillinger. Dette vil gjøre det mulig for flere nyutdannede leger å jobbe som fastlege og demre opp for det stadig voksende behovet på fastleger. Befolkningen blir eldre, lever lengre og overlever flere sykdommer. Samtidig vokser forventningene til helsevesenet.

Dette resulterer i at det vil bli et enda større behov for leger i årene som kommer, og da skulle det bare mangle om ikke antall LIS1-stillinger økes parallelt med dette. Da vil vi som nasjon kunne møte morgendagens utfordringer bedre og gi et bedre helsetilbud til befolkningen i alle landets kommuner.