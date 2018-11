Fagleg propaganda

I Fagleg snakka i Nationen 14. november har agronomen Øystein Heggdal eit proganandainnlegg om gjødsling.

Dei beste agronomane er etter Heggdal sitt syn dei som gjødslar sterkast og får dei største avlingane. Han syner til at det er vanleg å gjødsla med 44 kilo nitrogen der dei tar dei beste avlingane. 6 tonn husdyrgjødsel og 20 kilo nitrogen som kunstgjødsel. Og so vil styresmaktene senka lovleg gjødselmengd til 35 kilo nitrogen. Det meiner dei er nok.

I eit gjødslingsforsøk som vart gjort på Furuneset og Særheim gjødsla dei med 12, 20 og 28 kilo nitrogen per daa. Dersom ein brukar avlingstala som kom fram og rekna at det var 100 prosent opptak av nitrogen på 12 kilo nitrogen-gjødsling so var det berre 30 prosent opptak av nitrogen på dei to neste stega i gjødselmengd. Det vil seia at 70 prosent av tilført nitrogen ut over 12 kilo nitrogen gav ei avrenning på 70 prosent.

Når styresmaktene vil tilrå å bruka inntil 35 kilo nitrogen per daa so er det etter mitt syn omlag det tredoble av det som hindrar avrenning. 70 prosent av det som er uforsvarleg gjødsling i styresmaktene si tilråding er ca. 16 kilo nitrogen som går rett til havs.

Det må vera betre i eit miljøperspektiv å syta for at meir areal kjem i drift og vert gjødsla på ein forsvarleg måte enn at det arealet som er i bruk vert sprenggjødsla for å få størst mogeleg avling.

Men når me skal snakka om ureining i landbruket då er det kurap som er det store samtaleemnet. Ein må skilja mellom fag og propaganda. Det er ikkje fagleg forsvarleg å bruka so store gjødselmengder som det styresmaktene vil tilrå.