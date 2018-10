Et bedre vern av matjord

Stort sett alle er opptatt av å bevare matjord og ser betydningen av et sterkt jordvern, men det er bare til det dukker opp en viktig nok sak i kommunen.

Når det kommer viktige nok utbyggingsforespørsler er det ikke jordvern som er det mest viktige lenger, da er det lokal utvikling og vekst.

Det eneste vi vet i disse sakene er at det kun er et tidsspørsmål før jordvernet til slutt taper.

Vi trenger et system som ivaretar matjorda på en slik måte at avkastningen ivaretas.

Erstatningsjord vil være et slikt system.

Det meste av matjorden vår ligger sentrumsnært og er derfor kontinuerlig i faresonen for nedbygging.

Regioner og kommuner kunne vært mer ansvarlige for sin andel, og utbyggere kunne eksempelvis blitt pålagt å erstatte nedbygd jord om de fikk positive byggeløyve.

Rogaland disponerer ca. 10 prosent av den dyrkbare jorden i landet og kunne hatt et større ansvar for den millionen dekar med dyrka mark som fylket i dag rår over, men hatt større frihet selv til å bestemme hvor den skal kunne ligge. Ny jord måtte ha krav til minst like god kvalitet som nedbygd jord.

Blir eksempelvis 100 mål utbygd i Stavanger, så kunne disse bli erstattet av 100 mål ny jord dyrket i Bjerkreim eller Vindafjord.

Utbygger måtte da «kjøpe» erstatningsjord av grunneier i Bjerkreim eller Vindafjord, som hadde stått for utbyggingen. På den måten ville også matjorda blitt mer verdt og bonden ville fått betalt for å dyrke opp jord. Et slikt system ville garantert for mengden matjord og opprettholdelse av kvaliteten.

Det måtte likevel ikke blitt et system som gjorde det lettere å bygge ned matjord, men en garanti for å hindre nedbygging, samtidig som det ville skapt større forutsigbarhet i planlegging og utbygging.