Er NRK helt i svime?

Et nedslående eksempel er hvordan den siste og ekstremt dramatiske rapporten fra FNs klimapanel kom totalt i skyggen for Regjeringens forslag til statsbudsjett. Begge sakene ble lansert i offentligheten samme dag i begynnelsen av oktober.

NRKs nyhetssendinger gjennom dagen var fylt til det kjedsommelige med talløse repetisjoner og kommentarer. Dette kunne hatt informasjonsverdi dersom dekningen hadde fokusert på hvordan forslaget til statsbudsjett vil påvirke de mer grunnleggende sidene av norsk samfunnsliv, med andre ord de strukturelle sidene ved samfunnsutviklingen.

I stedet ble vi servert endeløse kommentarer om fullstendig trivielle sider ved budsjettet. Eksempelvis hadde Dagsnytt atten på P2 og Dagsrevyen som første innslag lange reportasjer og debatter om endringer i sukkeravgiften, sjokoladeavgiften, bagatellmessige skatteendringer og hvordan det vil koste folk noen hundre kroner mer i år å dra på et par sydenturer.

Samme dag la FNs Klimapanel fram en rapport som burde ryste verden i sine grunnvoller med sin beskrivelse av hvordan menneskeheten må forberede seg på endringer og tilpasninger vi aldri har sett maken til.

Saken kom langt ute i Dagsrevyen som er kort referat og tilsvarende i Dagsnytt atten med en temmelig snau og tafatt debatt hvor forskere og miljøbevegelsen forsøkte å få frem alvoret, mens klima- og miljøministeren lirte av seg de vanlige flosklene om hvor flinke vi egentlig er i Norge.

Si meg, er nyhetsredaksjonen helt i svime i forhold til å vekte og prioritere hva som er viktige nyheter og hva som er mer eller mindre uvesentlig i nasjonal sammenheng? Hvorfor preget ikke den skjellsettende klimarapporten NRKs nyhetssendingene denne dagen, og hvorfor i all verden konfronterte ikke nyhetsjournalister dagens unnvikende politikere med konsekvensene av et så alvorlig budskap fra FN.

Rapporten beskriver et mulig framtidsscenario for våre livsbetingelser som er på nivå med konsekvensene av en global krig – og NRK legger det langt ned i bunken av hendelser uten snev av kritisk journalistikk.

Denne fadesen, NRKs nyhetsstrøm kan knapt kalles noen annet, er dessverre typisk for allmenn kringkasterens ignoranse og manglende interesse for de tunge, strukturelle miljøutfordringene. De relevante fagmiljøene er stort sett enige om at dagens miljøpolitikk er milevis unna å gjøre det som faktisk trengs for å takle klimautfordringene.

Den siste klimarapporten fra FN bør sette støkken i noen og enhver. Engasjerer det ikke NRK at politikerne synes å møte dette med et skuldertrekk?

Dagsrevyen spesielt, preges stadig mer av overfladiske rapporter om kriminalitet, ulykker, folk som klager på helsevesenet og andre mer eller trivielle sider ved samfunnsutviklingen og som lærer oss fint lite om hva som egentlig skjer i samfunnet og verden for øvrig. Man kan nesten begynne å lure på om det er inngått en stilltiende avtale i NRKs redaksjoner om å ligge unna den grundige, kritiske journalistikken så man ikke skal terge politikere, næringsliv og andre maktgrupperinger, men heller servere folket uvesentlig og ‘fort glemt’ underholdning.

Jeg håper jeg tar feil. NRK er statskanalen som formidle det som er vesentlig i samfunnsutviklingen. La de andre private aktørene ta seg av de hverdagslige hendelsene. Vi fortjener bedre enn dette!