Bedre veier gir ikke bærekraftig skogbruk

Statsbudsjettet 2019 er for tiden i vinden, og Skogeierforbundet har uttalt sin takknemlighet for at 300 millioner kroner bevilges til samferdsel de neste fire årene. Det er fordi med opprustning av skogsveier og bruer kan transport av trevirke foregå enda mer effektivt enn før. I tillegg er et godt utbygd skogsveinettverk bra beredskap for fremtidige skogbranner.

Miljødirektoratet mener at skogbruk er bedre for miljøet enn skogvern, dette fordi det kan senke behovet for ikke-fornybare og miljøskadelige materialer og industrier. Men det forutsetter at det er bærekraftig og gjort på en skånsom måte. Selv om effektivisering i tømmertransporten senker drivstoffbruk og dermed utslipp, og man produserer mye treverk til markedet, er det ingen garanti for at miljøregnskapet dermed går opp i opp.

Slik skogbruket foregår i dag skjer det en rekke lovbrudd og inngrep i naturen som flere mener burde vært forbudt. Selv Klima- og miljødepartementet mener at bevilgningen til planting, gjødsling og foredling er bare halvparten av hva som hadde vært nødvendig for å få et betraktelig større opptak av CO2 de neste 100 årene. Ifølge satelittbildene til Global Forest Watch, skjer det en årlig avskoging på gjennomsnittlig 83 kvadratkilometer i Norge, noe som tilsvarer et utslipp på 2 millioner tonn CO2 hvert år.

Økt effektivitet og høyere produksjon i skogbruket vil føre til økt flatehogst, som er den mest lønnsomme måten å hugge treverk på, men også den mest skadelige. Ved å hugge store flater ødelegges jordsmonnet, i tillegg til at nyplanting på flatehogstområder fører til mye svakere treverk enn ved plukkhogst, hvor treet får vokse i normaltid.

Gjermund Gjestvang i MDG har snakket mye om markberedning, som er en hyppig brukt metode for å gjøre klar til planting av ny skog. Ny skog høres vel og bra ut, men markberedning er rett og slett å endevende jorda, slik at alt karbon som er lagret i jordskorpa og tungmetaller siver ut. Etter dette skal plantingen foregå. Da har man allerede hugget ned gamle trær, som er drastisk mer effektive karbonlager enn nyplanta trær, for så å la de nyplanta trærne gro i 80 år før de kan gjøre nytte. Avskogingen vil derfor skje raskere enn veksten.

Norge gir svimlende 3,2 milliarder til regnskogsatsning utenlands, men under en halv milliard til forvalting hjemme. Vi glemmer at borealskogen, eller taigaen, er verdens største karbonlager, og lagrer mer karbon per kvadratmeter enn regnskogen. Det er jordas viktigste lunger. Vi i Hedmark har taigaen utenfor stuevinduet, og hugger den ned for å på papiret redusere oljeindustrien, mens vi egentlig skaper et nytt og potensielt vanskeligere problem. Bærekraftig skogbruk er en viktig del av miljøkampen, men skogvern burde få en større plass i debatten, og ikke minst i statsbudsjettet.