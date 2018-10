Bedre veier gir ikke bærekraftig skogbruk, skriver Mari Qviller som er leder i Hedmark Natur og Ungdom. Uten vei må tømmer fraktes i terrenget, og da blir det – mer enn halve året – til dels stygge hjulspor. Med lang vei som ikke er kjørbar for tømmerbil, blir det relativt dyr traktorkjøring.

Med gammel vei og bru(er) som har liten bæreevne, blir det små tømmerlass og dyr bilkjøring. Gode veier er altså en forutsetning for bærekraftig skogbruk.

Qviller skriver at hogst av store snauflater «ødelegger» jordsmonnet, og at skog som plantes på snauflater får «svakere» trevirke enn det som tas ut med plukkhogster: Det er derimot mye erfaring fra forrige århundre, som viser at skog ble glissen og produserte trevirke med brede årringer og grov kvist, etter plukkhogster med jevne eller ujevne mellomrom.

Det beste argumentet mot å vende tilbake til plukkhogst er vel at det etter omleggingen til bestandsskogbruk og planting er bygd opp skog som er to til tre ganger så virkesrik som den plukkhogde skogen for hundre år siden var. Den tar ut tilsvarende mer CO2 fra atmosfæren, og lagrer tilsvarende mer karbon i trevirket.

Et annet argument mot plukkhogst er at maskinell hogst – som nå er vanlig – har lei tildens til å skade småtrær så gjenstående skog forringes.

Qviller har nok rett i at barskogene i Nord-Europa, Nord-Asia og Nord-Amerika er «jordas viktigste lunger». I barskogområder der det har vært lite hogst har det blitt mye dødt og tørt trevirke, og til dels katastrofale branner.

Noen har hevdet at nedfall av sot fra slike branner har bidratt betydelig til nedsmelting av havis nord for kontinentene, og nedsmelting av også landis lenger unna. Dette viser vel – mer enn noe annet – at aktivt skogbruk er bedre for det globale miljøet, enn fredning som nå kalles skogvern.

Noen vil følge opp suksessen elbiler, med store batterier og elektriske motorer også i fly. Så langt er det teknisk mulig å bygge slike fly for korte distanser, som mellom de tre byene i Møre og Romsdal fylke. På lengre distanser blir nok flyene i all overskuelig fremtid avhengige av flytende drivstoff, som kan produseres med trevirke i stedet for jordolje som råvare.

Dermed har det mye for seg å «bygge opp» enda noe mer barskog enn det er nå i Norge, med å videreføre den skogreisingen som kom godt i gang i forrige århundre.