Antallet valgkretser må opprettholdes

Men dette er jo helt feil, for her dreier det seg om to totalt forskjellige formål som skal ivaretas.

Hensikten med å slå sammen fylker er i utgangspunktet å få mer kostnadseffektive regionale enheter (selv om nok de løsningene som regjeringa har foreslått ikke ser ut til å være blant de glupeste forslag den har lagt fram).

Hensikten med inndeling av landet i valgkretser er derimot å legge et grunnlag for å få et representativt storting som avspeiler mangfoldet i dette landet med alle de ulike interesser som må og skal ivaretas av vår nasjonalforsamling. Å redusere antall valgkretser vil lett føre til at mange interesser ikke bli ivaretatt, og at avstanden mellom velgere og valgte blir enda større enn i dag.

En konsekvens av disse vurderingene må være at Stortinget ikke vedtar endringer i Grunnloven som reduserer antall valgkretser. Noen vil kanskje innvende at dette vil føre med seg enkelte praktiske problemer i forbindelse med nominasjonsprosesser og gjennomføring av valg, men slike problemer kan lett la seg løse når formålet med selve valgkretsinndelinga er så viktig.

Partiene bør snarest – og seinest i forbindelse med programarbeidet sitt – sørge for å klargjøre sitt standpunkt i saken.

Det er dessverre blitt en slags tradisjon for at endringer i Grunnloven ikke får den breie behandling som den fortjener. Hensikten med den behandlingsform som gjelder var jo at folk skulle få si sin mening i et valg, men det er vanskelig å finne eksempler på at grunnlovsendringer er gjort til tema i valgkampen.

Kanskje denne saken kunne være utgangspunkt for en debatt om hvordan velgerne kan involveres mer når det gjelder forslag til endringer i Grunnloven, som jo er den viktigste loven vi har.