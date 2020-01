– Den kinesiske marknaden er viktig for mange aktørar i Noreg. Det vil nok påverka ein del leverandørar i ganske stor grad, seier Ingunn Sakshaug som marknadsspesialist for Asia og nye marknader hos Visit Norway til NRK.

Ho fortel at kinesiske turistar er svært viktige for Noreg og at det kjem rundt 400.000 turistar hit til landet kvart år. Det er uvisst kor lenge utreiseforbodet i Kina vil vara, men Sakshaug ymtar om at det kan vara heilt fram til mai.