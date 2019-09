– Landbruk er unikt plassert til å være en del av løsningen, både som utslippskilde og lager. Som bønder har vi et spesielt ansvar for å beskytte karbonreservene som allerede finnes i jorda vår og plantene våre. Men vi må og vi kan gjøre mer, skriver Minette Batters, leder for det britiske bondelaget NFU, i forordet til rapporten Achieving Net Zero.

I denne rapporten tegner britiske bønder opp en plan for å gjøre britisk landbruk utslippsnøytralt i løpet av 20 år.

Tre søyler

Det har de tenkt å gjøre gjennom å satse på tre ulike områder:

•Mer effektiv produksjon: Å produsere like mye mat, eller mer, med mindre bruk av innsatsfaktorer som energi og areal, "på smartere måter".

•Økt karbonlagring i jord og vegetasjon: Å øke karbonopptaket gjennom større såkalte "hedgerows" (å skille åkerflekker med hekker er en særlig vanlig del av britisk landbrukslandskap), mer skogplanting og særlig jordpleie som gir mer karbonrikt jordsmonn.

• Mer fornybar energi og satsing på bioøkonomi: Å erstatte fossilt drivstoff med fornybare energikilder, og øke opptak og fjerning av drivhusgasser gjennom fotosyntese og karbonfangt.

Teknologi og terreng

I disse søylene skjuler en lang liste tiltak seg. Blant dem er genredigering av både dyr og planter, bruk av ny teknologi til å gjøre alt landbruk til såkalt presisjonslandbruk, og innføringen av "smart" gjødsel for å redusere nitrogenutslippet.

Ulike teknikker for å løsne opp i sammentrykt matjord og forhindre at jorda trykkes sammen igjen, skal også gjøre behovet for intensiv kultivasjon som bidrar til økt karbonutslipp mindre.

Nyplanting av skog og arbeid for å gjennopprette myr- og våtmarksområder er også en del av planen. Det samme er økt bruk av vind- og solenergi integrert i enkeltgårdsbrukenes infrastruktur.

Nullvisjon uten storfe-kutt

Mens den norske avtalen mellom regjeringen og bøndene legger til grunn at kostholdet til den norske befolkningen vil endre seg i retning av lavere kjøttforbruk i årene som kommer, har ikke britiske bønder gått ut fra det samme.

Britiske bønder hevder, i likhet med mange norske bønder, at storfekjøttproduksjonen i deres hjemland ikke er spesielt klimafiendtlig. I et intervju med avisa the Guardian hevder Batters at britisk storfekjøttproduksjon bare er 40 prosent så klimautslippsintensiv som det globale gjennomsnittet.

– Vi planlegger ikke å gjøre noen kutt. Vi tror vi kan klare det uten å endre produksjonsnivået, sier Batters.

Samtidig peker tendensen i britisk kjøttforbruk også nedover. Skjer det, mener Batters at britene kan selge et eventuelt overskudd til andre land.

– Alle står fritt til å velge sitt eget kosthold, men det finnes andre deler av verden som er sultne på kjøtt av høy kvalitet, sier Batters.