Vi må vente med noen investeringer, men vi har jobb

Igjen fylles kommentarfeltene med misfornøyde kritikker. Denne gang i harme fordi det ble gjennomført forenklede jordbruksforhandlinger grunnet koronasituasjonen, og at «alle tiders sjanse» ble kastet bort.

Jeg tenker heller at vi kan være stolte. Nei vel, vi benyttet oss ikke av sjansen til å bruke trumfkortet mens landet lå nede, men vi kan jo se på andre bedrifter som sliter med permitteringer, oppsigelser og konkurser, mens vi fortsatt kan rette oppmerksomheten mot våre daglige gjøremål; lamming, våronn, fjøsstell, beiteslipp, og snart slåttonn.

Les også: Ikke annet enn å skyte på lagkamerater underveis i løpet

Annonse

Kan hende må vi vente med noen etterlengtede innvesteringer, men vi har jobb. I mine åtte år som lokallagsleder har jeg fortsatt til gode å ha opplevd et jordbruksoppgjør som ikke har ført til debatt. Vi har fortsatt mye å kjempe for, og vi trenger i aller høyeste grad dyktige forhandlere, også neste år. Men alle kritikerne tenker kanskje ikke alltid på hvor disse forhandlerne skal finnes?

Det blir ikke akkurat enklere for valgkomiteene rundt omkring å finne folk til å fylle alle plassene, når man ser hvilket kjør frivillige og tillitsvalgte må stå i. Mitt beste råd er at vi fortsetter dugnaden et år til.

Styringsrenten er i dag satt til 0, kronekursen er elendig, og alle importerte varer vil bli dyrere. Etterspørselen etter norskprodusert mat vil øke, og forhåpentligvis vil bondens status øke. Det kommer forhandlinger igjen, og da må vi håpe at landet er på rett kjøl igjen. Da, da bør vi kjenne vår besøkelsestid, og da, i et valgår bør det ligge til rette for et oppgjør som setter oss i stand til å komme opp på et inntektsnivå som er til å leve med, både for de nyetablerte, og de mer eller mindre veletablerte blant oss.

Inntil da får vi håpe på et år med laglig vær og gode avlinger.