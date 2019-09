Verdens første utslippsfrie hurtigbåter i Norge i 2024

Hurtigbåter på diesel står for et enormt utslipp og forurenser mer enn fly per person per kilometer, ifølge Bergens Tidende. Norge har lenge ønsket å gjøre noe med dette, og Sogn og Fjordane ser ut til å bli først i verden med krav om utslippsfrie hurtigbåter når de nye rutene i fylket skal ut på anbud. 30. april 2022 utløper dagens kontrakter på drift av dagens 18 ruter ut, inkludert ekspressbåter mellom Bergen og Sogn og Nordfjord, lange ruter som nå er klimaverstinger, skal bli grønne.

Forslaget til anbud er nå sendt på høring til industrien, for å se om det er mulig å levere i henhold til kravene og innen driften skal i gang i 2024.

– Vi legger anbudet ut til høring for å kvalitetssikre det og sjekke at kravene er realistiske og ­fornuftige. Det er industrien som har fasiten, sier assisterende fylkesdirektør Øystein Hunvik.

Hurtigbåttrafikken mellom Sogn og Fjordane og Bergen står, ifølge fylkeskommunen, for nesten 40 prosent av slippene fra kollektiv­trafikken i Sogn og Fjordane per i dag.

Det endelige anbudet skal ut 20. november.

