– Venstre krever vern av myr i regjeringsforhandlinger

Ruspolitikk, abort, asyl og vern av myr blant de store stridstemaene i innspurten av regjeringsforhandlingene. Det melder TV 2 søndag kveld.

Venstre har lenge kjempet for sterkere vern av myr. I fjor høst startet arbeidet med en plan for utfasing av torv og regjeringen foreslo forbud mot nydyrking av myr. Det er stor motstand mot mer vern av myr i Stortinget.

Venstre mener at all myr bør vernes, og at dette kan være en klar miljøseier for partiet, erfarer TV 2.

De fire partiene som sitter i regjeringsforhandlinger, sliter med å bli enige. Mandagens planlagte landsstyremøter ble utsatt.

Siden 2. januar har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sittet i forhandlinger, men de har fortsatt ikke blitt enige om en ny regjeringsplattform. Forhandlingene er i sluttfasen, men fremleggelsen av en plattform kan la vente på seg i noen dager til.

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd.

Dette skulle etter planen skje ved at landsstyrene møttes mandag, men dette er nå utsatt.