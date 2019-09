Vekk med Vestland

I oktober 2018 fremma stortingsrepresentant og leiar for Raudt, Bjørnar Moxnes, eit framlegg om å stanse samanslåinga av Finnmark og Troms, samanslåinga av Buskerud, Østfold og Akershus til Viken, samanslåinga av Telemark og Vestfold, samanslåinga av Oppland og Hedmark til Innlandet og samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland. Dette gode framlegget vart dessverre røysta ned.

I det framtidige Vestland vert det no klart for alle at vi i Raudt hadde rett når vi åtvara mot at regionreforma er ei kuttreform. I Vestland fylke blir det lagt opp til å forskyve investeringar på nesten ein halv milliard kronar. Vestland er ikkje åleine. KS har åtvara mot at låge utbetalingar frå staten kan gi dei nye regionane lite handlingsrom.

Annonse

Det som skjer no er at det vert overført nye oppgåver til desse nye regionane utan å fullfinansiere korkje dei eller dei oppgåvene som allereie ligg på fylkesnivået. Samstundes så veit vi at innbyggjarane i dei nye regionane i Noreg eigenleg ikkje vil ha dei. Ei meiningsmåling gjennomført av Sentio for Klassekampen januar 2017 synte at berre 35 prosent av befolkninga var for regionreforma, medan 57 prosent sa at dei ikkje ønska nye regionar og sa samtidig nei til samanslåing med sitt nabofylke.

Regionreforma er jo i praksis eit kompromiss mellom Høgre og Framstegsparti, som ikkje eigenleg vil ha eit folkevald regionalt nivå i det heile tatt, på den ene sida, og Venstre på den andre. Sidan den gong har KrF òg slått ring rundt regionreforma, medan det er openbart at Ap ikkje har vore nokon motstandar av denne særs skadelege reforma.

Nå er det valkamptider. I juli i år sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre til VG at han opnar opp for å droppe samanslåinga av Troms og Finnmark og gigantfylket Viken. Veljarane fortener klar tale. Vi oppmodar Ap-leiinga til å gå klart og tydeleg inn for å splitte opp, ikkje berre Viken og Troms og Finnmark, men òg den feilkonstruksjonen som har fått det fantasilause namnet Vestland. Vestland må snarast mogleg delast opp att i dei to sjølvstendige fylka Hordaland og Sogn og Fjordane, og vi vil med dette utfordre heile Stortinget til å ta til vettet, og få gjennomført denne særs nødvendig skilsmissa.