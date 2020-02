Underleg vinter

Snøen har halde seg borte i sør, men lava ned i nord. Nedbørs- og varmerekordar pregar vinteren 2020. Ifølgje ekspertane er det slike vintrar vi må venje oss til framover.

Vinteren i år har vore svært lite vinterleg mange stadar i landet. Det er sett varmerekord på Vestlandet, og Oslo-området har hatt den lengste snøvêrfrie perioden i januar nokosinne.

Sjølv om det berre er eit par år sidan store delar av landet opplevde ein snørik vinter, ser vi ifølgje ekspertane no ein klar tendens som ber bod om at vinteren er i endring.

– Vi får høgare vintertemperaturar framover, fastslår Heidi Bache Stranden, hydrolog i hydrologisk avdeling i NVE.

Reidun Gangstø Skaland, forskar i klimatenesteavedelinga ved Meteorologisk institutt, påpeikar det same.

– Nedbørsmengdene aukar, og det blir mildare vintrar. Det vil òg bli veldig store variasjonar i vêret.

Mildt og snørikt i nord

– I Troms og Finnmark og indre delar av Nordland har det komme meir snø enn normalt denne vinteren, seier Skaland.

Samtidig har alle målestasjonane hatt gjennomsnittstemperaturar som ligg 1,2 til 4,6 grader over normalen. Avviket frå normalen er likevel mindre enn nesten alle andre stadar i landet. I Nord-Noreg har det framleis vore kuldegrader, noko som har gitt mykje snø.

– Det har mange stader komme mellom dobbelt så mykje og tre gonger så mykje nedbør som normalen, seier Skaland.

Vintrane i framtida

– Vinteren vi har no, er eigentleg eit bilde på kva vi kan forvente av framtidige vintrar. Det som blir avgjerande for kor mange av oss som får kvit vinter, er kor snøgrensa går. Altså kor høgt til fjells vi må for at nedbøren skal komme som snø i staden for regn, seier Stranden i NVE.

Framover må vi oftare opp i høgda for å finne snø. Skaland påpeikar at auka nedbør kan gi større snømengder i høgareliggjande strøk. Samtidig vil vintrane bli kortare, noko som vil medføre raske nedsmelting.

– Viss det blir tilfellet, blir snøsmeltinga på til dømes Vestlandet ei utfordring, seier ho.

I tillegg gir meir nedbør auka risiko for jordskred om vinteren, og vårflaumen kan komme tidlegare.

I låglandet og i store delar av landet har det så langt denne vinteren vore regn, ikkje snø, som har komme frå skyene.

– Sjølv i innlandet, der det vanlegvis er kaldare, har høgd hatt mykje å seie i vinter. I år er det til dømes stor forskjell på snømengda på Lillehammer og Sjusjøen. I 2100 kan det godt tenkjast at snøgrensa vil gå så høgt at sjølv fleire høgtliggjande fjellområde, som vi til no har rekna som snøsikre, vil liggje under snøgrensa, seier Stranden.

Mot normalt Tall fra Meteorologisk institutt viser at det over store deler av landet har vært en mye varmere januar måned enn normalt: I Tromsø har gjennomsnittstemperaturen så langt vært -0,3 grader. Snittemperaturen er vanligvis -4,4 grader. I Trondheim har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 3,4 grader. Snittemperaturen er vanligvis -3,0 grader. I Bergen har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 5,6 grader. Snittemperaturen er vanligvis 1,3 grader. I Oslo har gjennomsnittstemperaturen så langt vært 2,9 grader. Snittemperaturen er vanligvis -4,3 grader. Allerede 2. januar i år ble det også satt ny varmerekord med 19 grader på Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

Snødjupne

Noregsrekorden for snødjupne er på 585 centimeter. Den vart målt på Grjotrusti i Hordaland i april 1918.

– Dette var i fjellet, der vi ikkje kan kontrollere eventuelle snøfonner som kan ha bidratt til den store snømengda, noterer Reidun Gangstø Skaland, forskar i klimatenesteavedelinga til Meteorologisk institutt.

I Tromsø er rekorden på 240 centimeter, sett 29. april 1997.

– Dette hadde større konsekvensar enn snøen i Hordaland, sidan snøen kom midt i byen. Folk måtte grave tunnelar for å komme seg fram til husa sine.

Den største snødjupna som har vore målt i Oslo-området, var på Tryvannshøgda, der det vart registrert 302 centimeter snø 8. april 1951.

Vinterrekorder Lengste periode med snø Meteorologisk institutt har òg sett på lengste samanhengande periode med snø, med snødjupne over éin centimeter, i tre byar: Lengste vinter i Oslo: 158 dagar, frå 12. november 1979 til 17. april 1980 Lengste vinter i Bergen: 91 dagar, frå 19. desember 2009 til 19. mars 2010 Lengste vinter i Tromsø: 231 dagar, frå 2. oktober 1940 til 12. juni 1941 Vinterkulde Karasjok i Finnmark har dei lågaste registrerte temperaturane i alle dei tre vintermånadene: 31. desember 1885: – 51,3 grader 1. januar 1886: – 51,4 grader 4. februar 1881: – 50,3 grader Vintervarme Sunndalsøra i Møre og Romsdal har dei høgaste registrerte temperaturane i alle dei tre vintermånadene: 1. desember 1998: 18,3 grader 2. januar 2020: 19 grader 23. februar 1990: 18,9 grader Største snøauke på eitt døgn 1. Krutå fjellstove, Hattfjelldal i Nordland, 598 meter over havet, 26. mars 1953: 100 centimeter 2. Røldal, Odda i Vestland, 393 meter over havet, 3. januar 1927: 92 centimeter 3. Innerdalen, Sunndal i Møre og Romsdal, 405 meter over havet, 14. desember 1991: 90 centimeter 4. Røssvatn, Hemnes i Nordland, 381 meter over havet, 26. mars 1953: 80 centimeter 5. Mestad i Oddernes, Kristiansand i Agder, 151 meter over havet, 4. februar 1960: 77 centimeter 6. Ålesund, Møre og Romsdal, 136 meter over havet, 17. desember 1964: 76 centimeter 7. Leirdal, Luster i Vestland, 378 meter over havet, 30. januar 1994: 76 centimeter 8. Hornindal, Volda i Møre og Romsdal, 349 meter over havet, 13. januar 1902: 76 centimeter 9. Tørdal, Drangedal i Vestfold og Telemark, 162 meter over havet, 5. mars 1972: 75 centimeter 10. Veitastrond, Luster i Vestland, 172 meter over havet, 30. januar 1994: 75 centimeter

Dette er snø

«Snø er nedbør i form av kvite eller halvgjennomsiktige krystallar av is, oftast knytt saman til snøfiller», ifølgje Store norske leksikon.

Snøfnugg har ei sekskanta form. Snøfnugg inneheld gjerne òg skydropar som dels kan vere underkjølte, dels frosne.

Overgangsforma mellom snø og regn kallast sludd. Hagl og kornsnø er nedbør i form av is utan krystallform.