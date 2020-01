Ulv tok hund – eier føler seg lurt av jaktprøve-arrangør

Natt til fredag ble hunden til Tom Roger Østvang tatt av ulv i Ytre Enebakk. Angrepet skjedde under en jaktprøve i regi av Osloområdets Elghundklubb.

– Ingen hadde sagt til meg på forhånd at de hadde et ulveproblem i Enebakk. Hadde jeg visst det på forhånd, hadde jeg følt meg lurt. Jeg slipper hunden «rett i ulvegapet» på den måten. Jeg føler meg kanskje litt lurt i etterkant, sier Østvang til Østlendingen.

Klubben sier til avisen at ulven ikke pleier å oppholde seg å langt sør i Oslomarka, og at jaktprøven ble holdt i et område som ikke er innenfor ulvesonen, men at hunden selv beveget seg inn i jakten på elg.

– I dette området har det blitt dømt klart flest prøver i Norge de siste fem-seks åra. Bare i dette ene området har det blitt gjennomført 35–40 prøver i året. De siste fem-seks åra har det ikke vært noe problem med ulv her. Vi vet om Østmarka-flokken, men den oppholder seg lenger nord mot Oslo i retning Øyeren og Lyseren, sier leder i klubben, Ole Anders Stenby.

Han sier til avisa at de vil hjelpe Østvang.

– Hadde jeg visst at det, hadde jeg aldri sendt «en av mine egne hunder» dit. Vi har lovet hundeeieren og hjelpe ham så godt som mulig opp mot Fylkesmannen med tanke på å få erstatning for hunden.