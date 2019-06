Ulv sett nær barnehage i Danmark

Ulven ble sett ved Bryndum i Esbjerg kommune på Sydjylland. Dette skriver den danske avisen Jydske Vestkysten.

Observasjonen skjer under en måned etter at en ulv ble sett ved en annen barnehage i Brørup, omtrent fire mil øst for Bryndum.

Innvandret fra 2012

En rapport fra Århus universitetet i 2018 viste at åtte ulver hadde innvandret til Danmark siden 2012. Dette er de første ulvene i Danmark siden 1813. I 2017 ble de første ulvevalpene fanget på kamera. Dette var en endelig bekreftelse på at minst ett ulverevir er etablert.

En av dem som så ulven var Jens Erik Bechmann. Han forteller at han ikke var i tvil om at det var en ulv han så.

– Den stod på jordet like ved minkfarmen, den var nok 70 centimeter høy og hadde et hode som var en halv gang større enn en schæferhund. Da jeg stod ut av bilen, lunta den langsomt vekk, og jeg fikk dessverre ikke tatt et bilde, forklarer Jens Erik Bechmann til Jydske Vestkysten.

Karsten Harck Madsen er bonde like ved. Han forteller at han var ute sprøytet korn da han først så ulven. Han fikk tatt både foto og bilde av ulven. Ulven skal ha forsvunnet kun 300–400 meter fra barnehagen Troldehulen.

Det skal også ha blitt observert en ulv i samme området i april i fjor.