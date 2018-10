Tysk mann dømt for å ha forgiftet babymat

54-åringen hadde tilstått hele utpressingsplanen lenge før rettssaken ble avsluttet i den sørvestlige tyske byen Ravensburg mandag.

Mannen plasserte fem krukker med forgiftet babymat i butikkhyllene i supermarkeder i byen Friedrichshafen like ved. Deretter krevde han et beløp tilsvarende til sammen 112 millioner kroner fra supermarkedkjedene. Dersom ikke dette ble innfridd, ville han plassere mer forgiftet babymat i hyllene deres både i inn- og utland.

Retten i Ravensburg fant mannen skyldig i fem tilfeller av drapsforsøk.

– Det var kun takket være intensivt politiarbeid og, la oss være ærlige, litt flaks, at ingen små barn døde som følge av dette, sa aktor Peter Vobiller under rettssaken.

54-åringen erkjente ifølge sin forsvarsadvokat kun straffskyld for utpressing. Han nektet for å være skyldig i forsøk på drap.

En ekspert på psykologi slo under rettssaken fast at mannen ikke hadde noen alvorlig personlighetsforstyrrelse eller annen «mental abnormalitet», selv om han viste tegn på overdreven narsissisme.

I sin forklaring hevdet den dømte mannen at han kunne dokumentere at han var i grenseland for å lide av personlighetsforstyrrelse, noe som gjør de som rammes følelsesmessig ustabile og tilbøyelige til å ta impulsive avgjørelser. Mannen sa også at han konsumerte store mengder alkohol og smertestillende midler.