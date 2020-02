Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene

En undersøkelse fra The Australian National University (ANU) viser at 14 prosent av respondentene ble direkte rammet av brannene ved at eiendommene deres ble skadd eller ødelagt, eller fordi de måtte evakuere.

De uvanlig store skogbrannene i Australia har svidd av mer en 12 millioner hektar skog og mark siden september. Brannene har også krevd 28 liv, ødelagt mer enn 2.000 hjem og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.

I tillegg er Australias turistnæring hardt rammet etter brannene fordi turistene uteblir. En australsk turistorganisasjon, ATEC, anslo i januar at tapet vil beløpe seg på 4,5 milliarder australske dollar i år. Det tilsvarer nær 28 milliarder kroner.

18 millioner personer berørt

Om lag 78 prosent oppgir i den nye undersøkelsen at de ble indirekte berørt, for eksempel ved at de ble utsatt for røyk, måtte endre reiseplaner, var bekymret eller hadde familie og venner som var direkte rammet. Til sammen gjelder det mer enn 18 millioner personer.

Professor Nicholas Biddle, som leder arbeidet med undersøkelsen, sier mange kommer til å leve med ettervirkninger i mange år framover.

Omfanget av brannene har overrasket forskere, som peker på at brannene ble forsterket at langvarig tørke og endret vær på grunn av klimaforandringer.

Nedtur for Morrison

Undersøkelsen viser også at statsminister Scott Morrison mistet oppslutning på grunn av måten han håndterte skogbrannkrisen på. Morrisons «tillitsscore» falt fra 5.25 av 10 i juni til 3.92 av 10 i januar.

Morrison har fått kraftig kritikk for håndteringen av skogbrannene og hans holdning til årsakene til brannene. Morrison reiste på feire til Hawaii da deler av Australia brant. Han har i ettertid innrømmet at han kunne håndtert situasjonen bedre.

– Bare 27 prosent av respondentene svarer at det har tillit eller svært høy tillit til regjeringen, sier Biddle. Det er et fall på 11 prosentpoeng på tre måneder.

– Det er en av de største fallene i tillit jeg noen gang har sett på så kort tid, sier professoren.

Mer enn 3.000 personer deltok i undersøkelsen i januar.