To nye direktører i Tine

Tine har besluttet å slå sammen avdelingene HR, Kommunikasjon og Bærekraft. Den nye avdelingen skal ledes av Tina Hermansson Berg. Hun har jobbet i selskaper som Volvo Cars, Mölnlycke Health Care, Peab og Bring Frigo.

Konsernsjef Gunnar Hovland sier det føles riktig å slå sammen de to områdene.

– Jeg mener disse områdene bør henge tettere sammen. Det styrker kulturen, kompetanseutviklingen og vår attraktivitet som arbeidsgiver. Vi har et tydelig og viktig samfunnsoppdrag, og for å innfri på dette handler det mye om bærekraft, kommunikasjon og mennesker. Det gleder meg at Tina ønsker å bli en del av laget – hun har betydelig erfaring fra ulike stillinger og mye å bidra med og utfordre oss på, sier han i en pressemelding.

Ny økonomidirektør

Tines nye økonomidirektør blir Kristine Muri. Hun har erfaring fra Telenor, og har hatt lignende stilling i Telenor Norge. Hun ga seg nylig i stillingen i Telenor.

Muri tar dermed over etter Jørn Spakrud, som tar over som sjef i selskapet som forvalter Tines pensjonsordninger, MP Pensjon.

– Kristins profil er akkurat det vi trenger i rollen som en tydelig og sterk CFO. Hun har jobbet med resultatstyring over lang tid, har solid faglig tyngde og ikke minst har hun erfaring fra Telenors transformasjon fra nasjonal monopolist til en betydelig internasjonal aktør som de er i dag. Her er det mye relevant erfaring og nyttig kompetanse for Tine, sier Hovland.

Fra HR-direktør til England-sjef

Lise Falkfjell, dagens HR-direktør, får en ny rolle i Tine og overtar sjefsstolen i Norseland Ltd, Tines selskap i England. Det er dette selskapet som blant annet står bak produksjonen av Jarlsberg i Irland.

– Det at vi nå både får inn dyktige og erfarne tilskudd i konsernledelsen som gir nye kompetanse for hele gruppen og samtidig to andre i konsernledelsen ønsker å ta på seg andre oppgaver som også er helt essensielle for vår fremtidige suksess, er jeg veldig glad for. Dette er et langt skritt fram på mange områder og vil hjelpe oss å nå målene våre – både innenfor og utenfor landegrensene, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Hermansson Berg starter i Tine 1. juni, samtidig som Falkfjell starter sine nye oppgaver i England. Muri Møller tiltrer 1. august og vil overta økonomisjef-stillingen fra Spakrud i løpet av høsten.