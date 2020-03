Om lag 120 medarbeidere i Tine Rådgiving har mottatt varsel om permittering, med virkning fra 1. april. Trolig vil en god del av disse ikke bli permittert, men få andre oppgaver i Tine som følge av korona-situasjonen.

– Vi har nøye gått gjennom alle grupper av ansatte i Tine Rådgiving og Medlemsservice (TRM) og vurdert hvor vi tror bortfallet av arbeidsoppgaver blir størst. Vi velger å varsle hele grupper selv om det opplagt vil være enkeltfunksjoner innenfor gruppene hvor vi finner relevant arbeid. Det er bedre å varsle og trekke tilbake eller utsette permitteringer, sier Johnny Ødegård, direktør i TRM i en melding til medlemmene.

Mandag kom regjeringen med nyheten om at permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering, og at staten dekker fra dag 3 til dag 20.

Fire grupper rådgivning

Tine har 4300 ansatte. I denne omgangen er det 120 medarbeidere som har fått permitteringsvarsel, men flere av disse kan få andre oppgaver, varslet samvirket.

I første omgang er det rådgivere innen fire grupper som kan bli permittert:

– Avl

– Helse

– Bedriftsrådgivere

– Fôring

– Vi har sett på hvilke arbeidsoppgaver som kan drives uten kundebesøk, og konkludert med at det innen bygg- og økonomirådgiving i hovedsak kan drives uten fysisk kontakt. Det er kanskje ikke en fullgod løsning, men nok til at vi foreløpig ikke vil varsle permitteringer, understreker Johnny Ødegård.

– Følger utviklingen nøye

Han understreker at Tine følger utviklingen rundt korona-smitten nøye, endringer skjer raskt, og det kan også bli aktuelt å varsle om permitteringer for andre grupper i TRM. Han understreker likevel at Tine hele tiden leter etter andre relevante arbeidsoppgaver.

– Vi ber også melkeprodusentene om litt ekstra tålmodighet i denne situasjonen. Tilbudet blir kanskje ikke akkurat som en er vant til, men de som ønsker hjelp over telefon eller via nett skal vi selvsagt forsøke hjelpe.

Gårdstankservice, melkelaboratoriene og oppfølging av melkekvalitet ansees som kritisk for at melkeproduksjonen skal holdes i gang over tid. Tine vil derfor så langt det er mulig holde disse i normal drift.

– Vi ringer og informerer om vårt oppdrag i forkant, og vi praktiserer håndvask før og etter besøk, bruk av hansker, holder avstand til personell, ingen håndhilsning og gjennomfører ellers generelt smittevern. Videre er vi uniformert gjennom tjenestebil, id-kort, arbeidsklær, og at vi tydelig sier hvem vi er og hva vi skal gjøre på gården, opplyser direktør i Melkekvalitet og Service, Ann-Norill Stennes.