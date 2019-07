Tilbakeblikk: Lyngheienes tilbakegang

1993–2017. Hillestadvannet. Karmøy kommune, Rogaland.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Lyngheienes tilbakegang

Hvis du noen gang har sett store røsslyngdominante lyngheier i full blomst, er du enten bereist eller kanskje vokste du opp for lenge siden ute ved kysten.

I århundrer var treløse lyngheier et værbitt og karrig særpreg for de ytre kystbygder, men også et speilbilde på ett i generasjoner utpint landskap der skog forsvant for grådige hender – og siden ikke fikk nok ro til å komme tilbake. Røsslyngen ble redningen for mangt et fiskebondebruk, og ga med sine vintergrønne blader mat til beitende husdyr både høst, vinter og vår.

Så kom 1900-tallet og omsider klarte den industrielle revolusjons produkter å sprenge seg inn i folks hverdag, og slitet blant øy­folket ble på halvt århundre en forgangen saga.

Den nye generasjon fant seg aldri til rette med forfedrenes kår, og dermed gikk også lyngheienes bruk og skjøtsel fløyten med mangt av det gamle. For arealer med liten verdi lå framtiden i skogen, og mang en gammel lynghei ble tilplantet eller – som her – overlatt helt til seg selv.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

