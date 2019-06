Brennpunktdokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» har rysta mange:

• Bønder/matprodusentar

• Faglaga NB og NBS

• Industrien -Nortura og Fatland m.fl.

• Matvarekjedene eller -baronane som eg plar seia

• Politikarane i regjering og Storting

• Dyrevernorganisasjonane – sjølv om dei er uvanleg tause!

Annonse

• Og forbrukarane – dvs. folk flest

Bortforklaringane er vel litt ulike, ut frå synsstad – men likevel i sum slik: Nei, dette var uventa, det må vera einskildtilhøve, me har jo verdas mest dyrevenlege landbruk, her skal me ha møte og nye skjema og rydda bort dyreplagarane!

Og forbrukarane skal me roa ned, ved å bruka titals millionar på reklame og skjønnmåling! Elles fortset me som før!

Hovudpoenget til dokumentaren – systemsvikta – vert lite kommentert. Det er synd. Det tyder på at lite kjem til å skje i framtida av betringar.

Me som har levd eit heilt liv i bondeyrket, veit at bondelivet har endra seg stort. Familielandbruket svinn bort og industrilandbruket tek meir og meir over. På mange område er endringane til det gode, både for folk og dyr. Men på andre område er tapa uerstattelege.

Eg skal vakta meg for å gjera meg til domar over nokon. Frå min barnelærdom hugsar eg godt orda «den som er utan skuld, kan kasta den første stein».

For me har alle truleg «svin på skogen».

Likevel torer eg stilla tusenkronersspørsmålet til slutt: Kan me ha håp om at det ufaglege, marknadsstyrte me i dag opplever, vil kunna føra oss til det omforeinte ønskja målet? Eg tvilar.