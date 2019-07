Svekket ambulanseflyberedskap i nord

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har opplyst at det de siste dagene var to vanlige fly i beredskap, i tillegg til fire ekstrafly i beredskap. Samtidig har ett eller to fly vært på trening med redusert beredskap.

Det har så langt ikke blitt informert om hvilke fly dette dreier seg om. Men en oversikt fra flyoperasjonsbasen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), viser at de fleste flyene ikke kan lande eller lette fra mindre flyplasser, skriver NRK.

Flyplassene dette gjelder, er Hammerfest, Sørkjosen, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Honningsvåg og Mehamn.

Situasjonen skyldes ifølge NRK at de feste flyene som er egnet til å lande på kortbanenettet, er benyttet i opptrening av personell.

– Vi var klar over at det ville bli utfordringer i denne overgangsperioden. Sammen med luftambulansetjenesten har vi laget gode planer for overgangen, sier operativ sjef Hans Skog-Andersen i Babcock.

En som ikke er fornøyd med situasjonen, er Senterpartiets Sandra Borch. Hun raser mot tjenesten.

– Når en rekke av flyene som er operative, ikke kan lande på flertallet av flyplassene, er dette i ferd med å bli en katastrofe. Nok en gang ser vi at beredskapen svekkes. Nå må helseministeren på banen og ordne opp i dette, sier hun.