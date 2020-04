Stortingsflertallet svekker beredskapen i helsevesenet

Stortingsflertallet vedtok 17. april at EUs forordning (nr. 745/2017) om medisinsk utstyr og testing i laboratorium (vitro-diagnostikk) skal gjelde i Norge gjennom EØS. Det burde ikke stortingsflertallet, Ap og regjeringspartiene, ha gjort.

Vedtaket innebærer at Norge som hovedregel bindes til å kjøpe medisinske tester fra kommersielle aktører framfor å la norsk helsevesen lage testene selv, såkalte in-house-tester.

De kommersielle testene er tre til ti ganger dyrere enn in-house-tester. Norsk helsevesen analyseres 2–3 millioner tester for bakterier og virus som kan gi luftveisinfeksjoner i året, ifølge en kronikk signert sju overleger i Aftenposten.

Unntaksreglene i EU-forordningen er så vage og uklare at konsekvensene av dem er uoversiktlige. Uansett: Det handler kun om unntaksbestemmelser, og EU bestemmer.

Norsk helsevesen har god beredskap og omfattende produksjon av egne tester for å avdekke infeksjonssykdommer. Det har vært viktig i kampen mot det smittsomme koronaviruset.

Flere leger advarer altså om at testberedskapen kan være borte når neste epidemi rammer landet, blant dem Fredrik Müller, overlege og professor ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus. Han mener at når EU- forordningen trer i kraft, vil helsevesenet miste kunnskapen om, og kapasiteten til, å lage tester i stor skala selv. "Vi blir avhengige av å kjøpe standardiserte tester produsert av store selskaper i utlandet", sa Müller til Klassekampen fredag. Folkehelseinstituttet har også vært kritiske.

Stortingsflertallet sikrer privatisering mens EU selv lemper litt på privatiseringskravene, for eksempel på forbudet mot statsstøtte. Det følger en omfattende økonomiske krise i koronapandemiens kjølvann, ikke minst i Italia og Spania, som sliter med konsekvensene av forrige økonomiske krise. Da ble landene tvunget til kutt og privatisering. Noe etterpåklok av skade lemper altså EU på rigide krav for å gi medlemslandene noe spillerom for nødvendige nasjonale løsninger, også å bygge ut offentlig sektor noe.

Det er et paradoks at det haster med å hegne om kommersielle aktører som skal tjene penger på helsa vår nå. Solberg-regjeringa regner selv informasjon om forsendelser av testutstyr som "sensitiv informasjon" fordi behovet er akutt i mange land under koronakrisen. Regjeringa frykter at "noen skal intervenere i forsendelsene", som helseminister Bent Høie (H) sa det. Tilsier disse erfaringene at internasjonale selskaper bør rå markedet for medisinske tester?

Forordningen burde ikke vært vedtatt. Det er også underlig at den ble vedtatt nå, etter erfaringene med koronapandemien, og ut fra uklarhetene rundt unntaksmuligheten. Stortingsflertallets iver etter å vedta alt som kommer fra EU gjennom EØS ser ut til å gå ut over dømmekraften. EU har selv utsatt ikrafttredelsen av forordningen til 2022 - på grunn av koronaviruset.