Stortinget vedtok krisepakke til landbruket

Regjeringen, Bondelaget og Småbrukarlaget forhandlet fram krisepakken til landbruket i august. Torsdag ble den behandlet og enstemmig vedtatt i Stortinget.

Leder Lars Petter Batnes i Norges Bondelag er glad for at et samlet Storting har vedtatt krisepakken.

– For bønder som ble hardt rammet av sommerens tørke, er det viktig at utbetalingene framforhandlet i krisepakken kommer så kjapt som mulig. Stortingets raske behandling av saken er i så måte et viktig bidrag.

Under debatten om krisepakken påpekte flere stortingspolitikere imidlertid at de savnet vektlegging av flere forebyggende tiltak som kan dempe konsekvensene dersom en lignende krise oppstår på nytt.