Stortinget sa nei til å stanse Gardermoen-utvidelse

«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen», het det vedtaksforslaget som ble behandlet av energi- og miljøkomiteen på Stortinget torsdag.

Selv om både Venstre og KrF tidligere har uttrykt motstand mot Gardermoen-utbygging tidligere, stemte begge partiene imot. Det samme gjorde Høyre, Frp og Arbeiderpartiet.

Avinor, som eier og driver Oslo Lufthavn, har slått fast at det er behov for en tredje rullebane innen 2030 for å møte prognoser om økt trafikkvekst. Utvidelsen er fortsatt på planleggingsstadiet.

I et brev til sin eier, Samferdselsdepartmentet, skrev Avinor i fjor sommer at den planlagte trafikkveksten kan være i strid med klimamålene.

«Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken, som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», het det i brevet.

Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom ber partiene som foreløpig er imot å stanse planleggingen av en tredje rullebane, om å snu før første spade stikkes i jorda.

– En tredje rullebane ved Gardermoen er en klimabombe som også vil ødelegge matjorda, og øke støynivået i nærområdet. En tredje rullebane er verken det beste for befolkningen i dag, eller fremtidige generasjoner, sier Matilde Corneliussen Løvvik, fagansvarlig for samferdsel i organisasjonen.

