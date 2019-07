Storbritannia på veg mot grønare skipsfart

Innan 2025 forventar britane at alle nye skip som skal ferdast i britiske farvatn har moglegheit for nullutsleppsframdrift, skriv Teknisk Ukeblad. Innan 2035 reknar dei å ha ei rekkje klynger med fokus på nullutslepp og at den maritime sektoren skal verte sett på som ein av dei leiande innan miljøvennleg skipsfart.

– Den maritime næringa er sentral i den britiske økonomien, men den må gjere alt den kan for å redusere utslepp, betre luftkvaliteten og hindre klimaendringar, seier maritimminister Nusrat Ghani.

(©NPK)