Stor lesarvekst for Nationen

«Størst vekst i antall lesere ser vi hos Finansavisen og Nationen som går frem med henholdsvis 8 100 og 4 500 lesere, mens de største papiravisene er blant de som taper flest lesere gjennom fjoråret», heiter det i pressemeldinga til Mediebedriftenes landsforbund.

3 av 4 aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driv veksten, og det digitale veg opp for nedgangen på papir, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Over halvparten av Noregs befolkning brukar mobilinnhald frå norske mediehus kvar dag.

– 66 prosent brukar no digitalt innhald fra norske aviser dagleg, seier Øgrey.

11 prosent vekst

– Me er stolte og glade over den fantastiske framgangen til Nationen, med heile 11 prosent vekst i lesartalet totalt. Stadig fleire finn innhald frå oss som gler, informerer eller lærer dei noko dei ikkje kunne frå før, seier sjefredaktør Irene Halvorsen.

– Sjølv om papiravisa framleis er kjær for mange, ser me at stadig fleire har Nationens innhald rett i lomma og les oss på mobiltelefon. Me har 57 prosent vekst av lesarar på mobil, og ei total vekst digitalt på 50 prosent, legg ho til.

Sjefredaktøren meiner Nationen stadig viser stor relevanse, og at innhaldet journailstane i avisa produserer er veldig viktig i desse korona-tider.

– Nationen jobbar for at landbruk, matproduksjon og busetnad i heile landet skal vera viktig for alle. Ingen medier skriv meir om forholdet mellom dyrehelse og folkehelse enn oss, og nettopp denne samanhengen er høgaktuell i den verdsomspennande epidemien me opplever no, seier Halvorsen.

Ho seier at nettopp dette merkast på lesinga av Nationen på nett og mobil:

– Aldri før har så mange lese Nationen digitalt som i førre veke. Nationens tilsette jobbar hardt for at vårt innhald til ei kvar tid er interessant, relevant og oppdatert. Me håpar og trur at stadig fleire skal finne vegen til avisa og nettsidene våre, seier Halvorsen.

VG framleis størst

Andre gledelege nyheiter for medie-Noreg er at nedgangen for papiravisene har bremsa opp. Papiravisene går framleis tilbake, men i mindre grad enn ein har sett dei siste åra.

I tillegg er det vekst på heile 23 prosent i bruk av e-aviser. Dette melder MBL er fordi det både er fleire som les e-aviser, og fordi det er fleire e-aviser som er representerte i målingane.

Det kjem fram at 38 prosent av nordmenn les minst éi papiravis ein gjennomsnittleg dag (måndag-sundag), medan 40 prosent les minst éi avis på kvardagar. Me les i snitt 0,6 papiraviser dagleg.

VG er framleis størst i Noreg. Mediehuset har ei samla dekning på over 1,9 millionar brukarar. Like etter kjem NRK med nærmare 1,5 millionar, før Dagbladet og TV 2 tek høvesvis tredje og fjerde plass.

Aftenposten, Nettavisen, E24 og Dagens Næringsliv følgjer vidare på lista.