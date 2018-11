Oppsal skog i Skogbygda i Nes skal bytte eier. Eiendommen er på 2835 mål og inkluderer en jaktkoie, melder Romerikes Blad.

Sjeldent

– Det har vært masse interesse etter at annonsen ble lagt ut fredag. Vi har fått 15 henvendelser, og hele 3500 har sett på annonsen, sier eiendomsmegler Stian Sønsterudbråten i DNB Eiendom til lokalavisen.

– At en skogeiendom på nesten 3000 mål legges ut for salg, hører med til sjeldenhetene. Til å være en slik eiendom ligger den sentralt på Østlandet med god tilgjengelighet og gode bilveier inn i området, sier Sønsterudbråten.

Megleren sier prisantydningen er satt ut fra skogens størrelse og tømmperisene.

– Eiendommen består av en del hogstmoden skog. Det blir ofte hogd ut før man selger, men ikke i dette tilfellet. Det er også ledig plass på jaktlaget som jakter elg i dette terrenget, hvis det skulle være interessant for den nye eieren.

Kraftig prisvekst

Prisen på skog har økt kraftig etter at proskontrollen ble fjernet i fjor.

– Passive skogeiere har forstått at de kan få betalt for skogen. Det siste året har vi solgt omlag 12-14 eiendommer med ulik størrelse. Selgerne sier at de aldri hadde solgt under det forrige prisregimet, sa landbruksmegler Ketil Koppang til Nationen i august.

Spesielt tradisjonell gårdsskog har vist seg å være populær. Koppang anslår at slik skog, altså eiendommer på melllom 800-1500 dekar som ligger i nærhet av bebyggelse, har økt med 70-90 prosent i forhold til taksten.

– Vi ser en del budrunder på den typen skog, sier han.

Ketil Koppang, som driver meglervirksomhet med samme navn, sier prisen på utmarksskog har økt med rundt 50-60 prosent.

– De har fått trivelige priser, sett fra selgerens side. Vi har en liste på rundt 300 personer som ønsker å kjøpe skog, sier Koppang.