Statens naturoppsyn har oppdaget ulovlig felling av jerv

Det skal være snakk om totalt fire jerver som er avlivet ulovlig på to år. I vår har Statens naturoppsyn (SNO), Statskog-Fjelltjenesten og politiet samarbeidet med svensk naturoppsyn og politi om å forebygge faunakriminalitet i grenseområdene i Nord-Salten.

Grunnen er at det i fjor vår ble avdekket tre ulovlige fellinger av jerv i området, to på norsk side. Jervene skal ha blitt forfulgt med snøscootere og avlivet.

I Nord-Salten er det både sau- og reindrift, og det har tidlgiere vært tilfeller av tap av lam, sau og rein til jerv.

Nytt tilfelle i mai

Det er tatt DNA-prøver på åstedet. Disse viser at det er snakk om to tisper og en hannjerv. Så sent som i mai ble det avdekket ulovlig jakt på svensk side av grensen.

Annonse

– En av SNOs kjerneoppgaver er å forebygge miljøkriminalitet, og da vil økt tilstedeværelse i områder der dette kan skje være et viktig tiltak. Denne våren er det avdekket ulovlig avliving av en jerv på svensk side av riksgrensen i det aktuelle området. Dette er alvorlig faunakriminalitet og forholdet er anmeldt til svensk politi, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn i en pressemelding.

Les også: Ny studie viser hvordan jerven klarer seg i dårligere tider

Henlagt

På tross av etterforskning har det ikke vært mulig å finne gjerningspersonen eller gjerningspersonene, og sakene er derfor henlagt. På grunn av årets aksjon har man først nå gått ut med funnene fra i fjor.

Sakene i 2019 ble avdekket av personell fra Länsstyrelsen i Norrbotten og Statskog-Fjelltjenesten som arbeidet med å registrere jerv i området. Årlig kartlegges jervebestanden med kontroll av kjente ynglehi og innsamling av skit og hår for DNA-analyse etter felles overvåkingsmetodikk i Norge og Sverige.

– Ulovlig avliving svekker mulighetene for en forsvarlig bestandsforvaltning og også mulighetene til å vurdere effekter av forvaltningstiltak for å redusere skader på husdyr og tamrein. Informasjonsarbeid, veiledning og økt strafferamme er blant tiltakene regjeringen foreslår mot denne aktiviteten, sier Ivar Myklebust, direktør for land- og friluftslivsavdelingen i Miljødirektoratet.

SNO vil nå intensivere tilsynet i området, for å avdekke ulovlig felling. Politiet og SNO ber om tips som kan oppklare saken.