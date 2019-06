Sp sørger for full sal når pelsdyrnæringen legges ned

– Det skal ikke være mulig å lure seg unna når det vedtas næringsforbud. Derfor må alle møte opp og stemme, de kan ikke holde seg unna fordi det er bekvemmelig eller av hensyn til egen valgkrets, sier Geir Pollestad (Sp), som er leder av næringskomiteen på Stortinget.

Partiet vil samtidig fremme forslag om «full erstatning» for pelsdyrbønder som nå tvinges til å avvikle.

– Erstatningen som nå ligger på bordet, er ikke fullgod. Avviklingen vil få store økonomiske konsekvenser for dem som rammes, sier Pollestad til NTB.

Han understreker at Sp også tidligere har stilt med alle sine stortingsrepresentanter i spørsmål som har vært prinsipielt viktige for partiet.

Venstre fikk både under forhandlingene på Jeløya i fjor og Granavollen i år gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen, et standpunkt verken KrF, Høyre eller Frp i utgangspunktet deler.

Før helgen la de fire regjeringspartiene fram en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. Individuell vurdering av gjeld ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år, åpning for å øke den økonomiske totalrammen på 505 millioner kroner og økt støtte til rivning av byggverk er hovedelementer i pakken.

