Sopp, tørke og vanning

Troms og Finnmark: Sommervarme og tørke

Vi har sommervarme i nord. Nedbør har vi derimot hatt lite av de siste ukene og det begynner å bli tørt. Første slåtta er stort sett over i Troms. Lenger nord er det varierende; noen er ferdig andre er i startfasen. Det har vært og er godt slåttevær med god fortørk. Det meldes om gode avlinger hos de fleste. Poteten står bra, men trenger vann nå. Det meldes om høye temperaturer og lite nedbør. Kan bli utfordrende for dem som ikke har vanningsanlegg. Høsting av tidligpotet og Målselvnepe fra Indre Troms er rett rundt hjørnet.

Plukking av jordbær er i full gang både fra friland og plasttunnel. Høye temperaturer er utfordrende også for jordbær.

Kålmøll, kålflue og gulrotflue er fremdeles aktive. Svermetopp for kålflue ser ut til å være nådd.

Ingrid Myrstad, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Strålende vekstforhold

Rad på rad av rundballer preger landskapet, det dufter herlig av spredd møkk – og bønder gleder seg over god gjenvekst. De siste ukas skifting mellom duskregn og sol har gitt drivende vekst. Førsteslåtten ble noe sein i år pga. dårlig vær, så ei god håslått vil gi et mer næringsrikt fòr. Det er fokus på gode tiltak for å bekjempe ugraset som fikk gode vekstforhold i år. Gjenleggene står fint, og gir håp om frodige enger til neste vår. De vanskelige overvintringsforhold i 2017 ga særlig hundekjeks og høymole gode forhold. Vi har gode erfaringer med å bruke Harmoni på gjenveksten, så nå håper vi på godt vær for å få et godt resultat av ugrasbekjempingen.

Kornåkrene i sørfylket står fint, og grønnsaker og poteter vokser godt. En aggressivt invasjon av kålmøll gjorde en del skade, men vi ble berget av det kjølige været i slutten av juni. Men plantene er preget av angrepene, selv om noen benyttet duk. Jordbærhøsten er i gang, og friske bær fra arktisk smaker fortreffelig.

Gustav A. Karlsen: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Trøndelag: Soppangrep i korn

Det er i det siste registrert omfattande soppangrep i usprøyta kornåkrar. Det er særleg grå augeflekk, men også spragleflekk som har utvikla seg med ekspressfart. For det tidleg sådde kornet kan det allereie være for seint, men dei seinast sådde areala kan enda bergast dersom det blir iverksett tiltak straks!

Førsteslåtten ga store grasavlingar, men kvaliteten blei nok ikkje på topp hos ein del. Det kan derfor være rett å sikte etter kvalitet framfor kvantitet i andreslåtten. Dei som har planlagt tre slåttar bør såleis være i gang eller også ferdige med slått nr. to.

Jordbærsesongen er på sitt mest intense. Avling og kvalitet er god, og prisane låge. Nyt mens du kan!

Astrid Johansen, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Møre og Romsdal: Vêret hjelpar godt til

Denne veka har vore varm med 15 grader pluss, med noko lett nedbør dei første dagane før sola vart einerådande på himmelen. På engareala har nokre starta på andreslåtten, mens fleire vil byrje dei førstkommande dagane. Skytinga på graset er i gang hos dei som tok tidleg slått og graset står tett. Elles er det rette tida for å ta renningar kjemisk. Ved punktsprøyting er det og aktuelt å tilsette klebemiddel for betre effekt.

I grønsaksproduksjonen har blaut åker gjort åkerarbeid litt mindre optimalt, så det fine sommarvêret so no er over oss hjelpar godt til her. Det har vore behov for ekstra tilføring av gjødsel, kor dei fleste har fått ut litt ekstra fullgjødsel. Viktig at det også fyllast på med bor, enten som bladgjødsel eller ved bruk av Nitrabor. Elles er kålrota fortsatt noko omsverma av kålmøll.

Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Solseng eller siloslit

Ja, då er dei her att; hundedagane! Med varme, regn, lyn og dundrande toreskrall. Komposten sydar av livgjevande forderv, og ikkje eingong kjøleskåpet er trygt.

Men … i år kom det rikeleg med regn i juni, og torevêr var det vist òg. På lista står det berre att varme, og det verkar jo lovende for resten av sumaren.

Sauebønder lyt følgja godt med på dyra i desse dagar. Høg temperatur gjev utmerka vilkår for klekking av flogemakklarvar.

For dei som slår tre gongar ser det ut for å verta gode tilhøve for slåttonn og siloslit i veka som kjem. Her gjeld det å skjerpa slåtteutstyret og rigga til lange arbeidsøkter i sumarvarmen. Dei som slår to gongar kan leggja seg langflat og ta ein velfortent solstrekk.

Torleif Bakke Haavik, NLR Vest

Rogaland og Agder, Fin vekstsesong i sør

En passe blanding av sol og regn har ført til kjempegode grasavlinger. De som slo tidlig i juni, tar nå andreslåtten, og får både kvalitet og mengde med en tredjeslått i sikte. Kornåkrene står tette og fine og bærer bud om tunge aks og gode avlinger. På Agder dyrkes det omkring 1000 dekar "rein havre". Havre er glutenfri, men for å omsette den som rein, glutenfri havre til cøliakere, må åkrene kontrolleres for fremmedkorn som bygg, hvete og rughvete. NLR Agder blir hvert år leid inn for å gå manngard i åkrene og nå er årets kontroll ferdig med godt resultat. Det gir norsk, rein havre på bordet til de som ikke tåler gluten og bonden får en bedre pris for kornet. Jordbærsesongen er lang i sør, og nå starter plukkinga av seine produksjonsklare planter. Og det er mye fine bringebær fra Agder i butikkene.

Inger Birkeland Slågedal, Norsk Landbruksrådgiving Agder

Østlandet: Regnbuer langs landeveien

Grønnsakene på Østlandet har gode vekstforhold og vanningsvognene lager regnbuer langs landeveiene på Innlandet. De tidligste løkprodusentene er i gang med høsting mens det første gulrotopptaket er rett rundt hjørnet. Grønnsaksåkrene ser frodige ut, tross store variasjoner i nedbørsmengder. De høye helgetemperaturene vil likevel påskynde utviklingen av kålmøll og andre skadedyr, men bøndene er på vakt. Bøndene spør mye om dukavtak i gulrot. Potensiell varmeskade må veies opp mot gulrotsugerskade og valget blir litt som pest eller kolera. Der det er større skadedyrpress anbefaler vi å la duken ligge på.

De varmekjære problemugrasene svart- og begersøtvier har nå blitt observert i flere grønnsaksåkre på Innlandet, det samme gjelder hønsehirsa. Erfaringer sørfra viser at tidlig gjenkjenning og luking av enkeltplanter er kritisk for å hindre etablering og tiår med ugraskamp.

Erkki-Einar Søberg, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Fjellregionen: Vatning blir nødvendig

Glade bønder i strålende vær må vel være den rette beskrivelsen av fjellbonden i desse dagane. Sjølv om førsteslåtten blei ei veke seinare enn normalt, har vi all grunn til å vere nøgde. Slåtten er stor også for dei som no har teke høyslåtten, og den beste kvaliteten! Frå vårbeitinga til no har vi 500 døgngrader i fjellbygda. Det er godt å få store avlingar og sleppe stresset vi har hatt dei siste åra!

Mange får no teke etter litt meir ugrassprøyting og pløying enn planlagt, da dei veit dei har nok avling. Fjellbeitene er frodige, og sauene koser seg i varmen. Fjellmandelpoteta står flott og mange har no starta vatninga til desse. Med utsikter til 30 varmegrader og litt vind vil nok vatning til enga også bli nødvendig framover.

Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag