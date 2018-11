Solør Agrotre må permittere på grunn av tømmer-mangel

Normalt produserer bedriften i Grue i Hedmark gjerdestolper på tre skift. Men mandag gikk alle de 16 ansatte ut i 50 prosent permittering.

Stor etterspørsel

- Vi får ikke tak i tømmer. Vi har kontrakter på den mengden furutømmer vi trenger til en normalt produksjon, men leverandørene greier ikke å oppfylle kontraktene. Nå er vi nødt til å sette inn tiltak, sier daglig leder Erik Lynne til Glåmdalen.

Han håper at mangelen på trevirke vil løse seg raskt, men konstaterer at det er flere utfordringer i markedet.

Annonse

– Det er stor etterspørsel etter tømmer i markedet. Det er konkurranse, prisene er høye og vi har også skrudd opp prisene betydelig for å få det tømmeret vi trenger, men leverandørene svikter. Det er stor ubalanse i markedet akkurat nå, sier Lynne til Glåmdalen

Har undervurdert situasjonen

Skogsjef Per Skaare i Glommen Skog sier til Glåmdalen at han ikke var klar over at situasjonen er så prekær som den er ved Solør Agrotre.

– Det synes som om vi har undervurdert situasjonen. Det er et sterkt sug i markedet med gode priser og høy aktivitet i granskogen. Solør Agrotre kjøper småtømmer av furu og der har vi ikke greid å innfri våre avtaler fordi det er få oppdrag på tynning i furuskog som gir dette virket. Det er beklagelig. Vi må se om vi greier å løse dette, for vi er opptatt av å levere virke til den lokale industrien og bidra til at arbeidsplassene opprettholdes, sier Skaare til Glåmdalen.

.