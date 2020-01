Solberg topper laget med 2021 i sikte

– Vi har ingen planer om å gjøre flere endringer i regjeringen denne våren, sier Solberg om endringene som ble presentert fredag.

– Målet mitt er at vi nå har et ganske stabilt team fram mot valget i 2021, understreker hun.

Hennes borgerlige firepartisamarbeid har i lang tid slitt tungt på meningsmålingene, også før Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringen denne uken.

Denne trenden håper Solberg å snu ved å hente Tina Bru (33) og Henrik Asheim (36) inn som Høyre-statsråder. Samtidig får Torbjørn Røe Isaksen (41) og Nikolai Astrup (41) tunge poster som arbeids- og sosialminister og kommunalminister.

Røe Isaksen erstatter Anniken Hauglie (47), et skifte Solberg avviser har med trygdeskandalen å gjøre.

– Vi trengte fornyelsen i Høyre, sier hun.

Mindretall

Sammen med Venstre og KrF skal Solberg nå igjen styre i mindretall. En rekke saker de siste dagene har vist at det blir krevende.

– Det er ulemper ved å være en mindretallsregjering, helt klart. Det er derfor jeg ønsker å ha en flertallsregjering, sier statsministeren.

Hun fremholder at regjeringen er forberedt på at det nå blir vanskeligere å få gjennomslag i Stortinget for saker hvor de fire borgerlige partiene tidligere har vært enige.

Til våren skal Solberg forsøke å lande et kompromiss i den delikate striden om iskanten, hvor Frp og Venstre står steilt mot hverandre. I saker om alt fra eggdonasjon og bioteknologi til klimatiltak, rammevilkår for oljenæringen, rovdyr og pelsdyr vil mindretallsregjeringen måtte forhandle i Stortinget for få flertall.

Annonse

Med et Frp i fri dressur på Stortinget er det all grunn til å tro at forhandlingene om neste års statsbudsjett blir krevende.

Bombe fra KrF

Den største overraskelsen, ved siden av vrakingen av Hauglie, var at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide går inn i regjeringen. Det skjer bare vel ett år etter at han sto i spissen for de røde i KrF som ville kaste Erna Solberg. Men fredag var den bitre konflikten tilsynelatende tilbakelagt.

– Jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sier statsministeren om Hareides regjeringsinntreden.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fleipet med at Hareide nå skal «bygge broer» i posten som samferdselsminister, men det er liten tvil om at partilederen også håper Hareide kan bidra til å bilegge konflikten mellom blå og rød leir i partiet.

KrF beholder for øvrig sitt mannskap i regjeringen.

Gråtende Raja

For Venstres del kom regjeringsendringene på et vanskelig tidspunkt. Partiet står midt oppe i en trøblete lederdiskusjon, og to av kandidatene til å erstatte en eller flere i dagens ledertrio, nemlig Abid Raja og Sveinung Rotevatn, ble tatt inn i regjeringen.

Raja overtok som kunnskapsminister for partileder Trine Skei Grande, som han tidligere har vært i åpen konflikt med. Gråtende understreket Raja hvor stort det var for ham å bli statsråd for likestilling, sport og kultur, og han var dessuten klar på sin støtte til partilederen:

– Trine er leder. Så lenge hun ønsker å fortsette, kommer jeg til å støtte henne i det.

Samtidig forsvinner Venstre-nestleder Ola Elvestuen ut av regjeringen. I likhet med Grande og nestlederkollega Terje Breivik er han på valg på Venstre-landsmøtet til våren.