Solberg: Et ønske fra Frp å ha begge nestlederne i regjering

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag takket statsministeren nylig avgått statsråd Kjell Børge Freiberg for samarbeidet og for innsatsen i regjeringen, og Sylvi Listhaug for innsatsen for eldre- og folkehelseminister.

Solberg sier at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg.

– Vil tilføre realisme til oljedebatten

Som olje- og energiminister vil Listhaug både løfte og tilføre realisme til debatten om olje og gass, mener statsminister Solberg.

Uttalelsen kom på spørsmål om hvilke egenskaper Listhaug har for å håndtere en delikat sak som spørsmålet om hvor iskanten skal gå.

– Hun vil være i stand til å løfte debatten og diskusjonen rundt hvor viktig olje- og gassnæringene er framover, hvordan velferden skal bygges, alle de temaene som også må løftes i de debattene som er viktige for å få kanskje litt mer realisme inn i avveiningen av olje og gass og andre utslipp, sa Solberg til NTB onsdag ettermiddag.

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

På spørsmål om hvorvidt ikke Listhaug som olje- og energiminister provoserer deler av Venstre og KrF, svarte Solberg:

– Nei, altså, Sylvi Listhaug er i regjering, hun gjør en god innsats, og jeg tror de fleste som sitter i regjering vet at de kan samarbeide godt med henne, sa statsministeren.