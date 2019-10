Småbrukarlaget om avtalen: – Identisk med da vi forlot forhandlingene

– Jeg registrerer at den endelige avtalen mellom staten og Norges Bondelag er identisk med det som forelå da vi forlot forhandlingene i går ettermiddag, sier Kjersti Hoff i en pressemelding.

– Det tilbudet som vi fikk fra staten ga ikke grunnlag for å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff.

Trakk seg ut

Norsk Bonde og Småbrukarlag trakk seg ut av forhandlingene tirsdag. Forhandlingene startet mandag etter at staten kom med sitt tilsvar til jordbrukets posisjoner for nedskalering 23. september.

Allerede mandag var Hoff skeptisk til hva staten ville komme med.

– Jeg er spent på hva staten kommer tilbake med nå, men jeg kunne ønsket at vi rykket tilbake til start for å se hele melka i sammenheng. Det spørs derimot om de andre blir med på det, sa Hoff til Nationen kort tid før møtet startet mandag.

Peker på tre punkter

I pressemeldingen pekes det spesielt på tre punkter Småbrukarlaget ikke er fornøyd med.

• Det blir ingen skjerming av de første 30.000 literne

• Bruk med 15–30 kyr vil ikke bli prioritert ved et eventuelt tilbakesalg av statlig inndratte kvoter i 2022.

• For svak medfinansiering fra staten. Dette vil, ifølge Småbrukarlaget, føre til økt belastning på den enkelte aktive melkeprodusenten, både liten og stor.

Avhengig av små og mellomstore

I pressemeldingen fremholdes viktigheten av å kunne opprettholde et jordbruk over hele landet.

«Av den grunn må denne nedskaleringen fordeles jevnt. Alle elementer som berører melkeproduksjonen, også bortdisponering (utleie) av kvoter, kvotetak osv., burde vært med i denne diskusjonen», står det i pressemeldingen.

– Vi er avhengig av små og mellomstore melkebruk for å utnytte våre gressressurser best mulig over hele landet, sier Hoff.

– Vårt primære utgangspunkt var at denne nedskaleringen skulle gjennomføres med en sterkere bruk av forholdstall for å forhindre at enkeltbrukere skulle få urimelige store belastninger. Dette har vært en svært vanskelig sak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi strakk oss svært langt for at jordbruket skulle kunne opptre samlet. Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, avslutter Kjersti Hoff i pressemeldingen.