Små kommunar manglar fagfolk

I ein rapport frå Telemarksforsking blir det konkludert med at dei små kommunane kring om i landet har utfordringar med å skaffe kompetent arbeidskraft i samband med det såkalla generalistprinisippet. Prinsippet går ut på at alle kommunar skal kunne tilby dei same tenestene uavhengig av innbyggjartal.

Rapporten set også lys på at utfordringane vil bli større med tida, grunna nedgang i folketal, fleire eldre og færre yrkesaktive. Det kjem også fram at økonomien til dei minste kommunane er meir sårbar for endringar enn i dei større kommunane. Heile 72 prosent av kommunane er avhengige av interkommunalt samarbeid for å løyse mangelen på tenestetilbod på ein tilfredsstillande måte.

Dei aller minste manglar kompetanse innan område som er naudsynte for å møte utfordringar i framtida. Mellom anna planlegging, digitalisering, utvikling og innovasjon.

– Mange kommunar slit med å finne kvalifiserte fagfolk innan spesialiserte tenester grunna mangel på innbyggjarar og brukarar til å etablere eit ordentleg fagmiljø. Dersom du er nyutdanna jurist eller barnevernspedagog, er det ikkje attraktivt å starte karrieren i ein kommune utan kollegaar med same bakgrunn, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

I følgje rapporten er det ikkje uvanleg at dei minste kommunane har ein betydeleg dugnadsinnsats.