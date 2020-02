Skuespiller Joaquin Phoenix hindret ku og kalv fra å bli slaktet

– Vi føler at vi har rett til å kunstig inseminere en ku. Når hun føder, så stjeler vi babyen hennes. Og så tar vi melken, som egentlig er ment for kalven hennes, og bruker den i kaffen og i frokostblandingen vår.

Slik lød deler av talen til skuespiller Joaquin Phoenix etter at han vant Oscar for hovedrollen i filmen «Joker». I takketalen benyttet anledningen til å kritisere kjøttindustrien.

Torsdag denne uken dukket det opp en video som viser at Phoenix henter ut en ku og hennes tre dager gamle kalv fra et slakteri i California, mindre enn 48 timer etter at skuespilleren holdt talen.

Hendelsen er omtalt i en rekke utenlandske medier det siste døgnet. Også Dagsavisen omtalte hendelsen fredag denne uken.

Opptakene, som har 260.000 visninger siden den ble publisert på YouTube torsdag, viser Phoenix og moren Heart som sammen med en dyreaktivistgruppe besøker et slakteri i Pico Rivera, sørøst i Los Angeles.

Der snakker Phoenix med Anthony Di Maria, administrerende direktør på slakteriet, som forteller skuespilleren om slakteriets policy om ikke å separere kuene fra kalvene rett etter fødselen.

Di Maria og Phoenix diskuterer blant annet hvorvidt slakting er drap.

Det hele ender med at Phoenix får lov å ta med seg en ku og en tre dager gammel kalv fra slakteriet. Kua og kalven blir sluppet fri på en gård der ingen dyr slaktes.

Phoenix navngir dem Liberty og Indigo.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle oppleve å finne vennskap på et slakteri, men da jeg møtte Anthony skjønte jeg at vi kanskje har mer til felles. Uten hans godhet ville Liberty og hennes babykalv, Indigo, møtt en forferdelig skjebne, sier Phoenix i videoen.