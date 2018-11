Senterpartiet vil kutte avgifter

Partiet skal legge fram sitt alternative budsjett neste uke, men varsler allerede nå at de foreslår avgiftskutt på 1 milliard kroner.

– Vi kutter i avgiftene som rammer vanlige folk, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet foreslår å redusere dieselavgiftene med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre. I tillegg vil de redusere elavgiften med 1 øre.

Flypassasjeravgiften vil partiet fjerne for fly under 20 tonn. Hensikten er at man ikke skal betale avgift når man flyr med mindre fly i distriktene.

Partiet vil også fjerne avgiften på sukkerfri brus og kildevann med smak.

– Med Senterpartiets forslag vil også alle som tjener under 600.000 kroner få mindre skatt enn med forslaget fra Høyre og Frp. Det er fordi vi henter inn igjen disse pengene ved å øke skatten for dem som tjener aller mest. Vårt budsjettforslag utjevner forskjeller, sier Vedum.