Sammen med Snøhvit på den siste reisa

Det er grytidlig fredagsmorgen. Jeg har tent opp i vedovnen på kjøkkenet og satt over kaffen. Bjørkveden knitrer og putringa fra trakteren stilner, jeg kan helle kaffe i kruset og sette meg i vinduskroken. Og tenke på hvordan denne dagen blir.

I fjøset har jeg sauer, gammelnorsk spel. Til forskjell fra den vanlige norske dalasauen har rasen beholdt mange av urinstinktene. Mere sky, kjappere til beins og sjelden flere enn to lam. Snøhvit er en av dem og hun er gammel nå. Hun taper kampen om den beste plassen ved forbrettet, før var det hun som fikk førstevalget, -hun var sjefen. Men nå har en annen sau tatt over lederrollen.

I løpet av sine åtte år har hun skjenket oss 17 lam. Hun har stelt godt med lamma sine, alltid gitt dem melk og alltid bragt dem trygt heim fra fjellet. Og hun har i hele sitt liv satt pris på nærhet og kos med oss tobeinte.

I dag skal jeg være med Snøhvit til slakteriet. Fra fjøset her heime og helt fram til der livet hennes slutter.

Jeg har fått en avtale med Norturas anlegg på Malvik. En forespørsel fra meg om å få dokumentere hele denne prossessen ble tatt godt imot.

Så hvorfor gjør jeg dette? Jo, av to grunner. Fordi kjendiser trakk seg fra et tv-program som inneholdt slakting av dyr og dermed ble bekymret for at det kunne skade deres omdømme. Og fordi jeg ønsker å vite hvordan dyrene mine blir behandlet når de fraktes og hvordan alt foregår på slakteriet.

Når kjendiser tar avstand fra slakting blir jeg provosert. De fleste av oss vil ha lammelår, skinkestek og biff på bordet. Men mange vil ikke innse at konsekvensen av det er at dyr må taes livet av. Man kan ikke avskrive realitetene; kjøtt i butikken betyr avliving av dyr.

Dernest føler jeg et ansvar for sauene i fjøset. Vi har ikke så mange, - 30 i tallet. Det er god plass i fjøset. De kan gå ut og inn hele vinterhalvåret og de har tørr sagflis å ligge på.

Alt dette for at de skal ha det bra. Det er godt å gå inn etter fjøsstellet med en visshet om at sauene trives.

Jeg vil vite om jeg kan forsvare at jeg sender dyra.

Så kommer dagen da Snøhvit sendes herfra. Og jeg skal følge henne for å se og dermed vite hvordan denne siste dagen hennes er.

Slaktebilen kommer snart. Klokka nærmer seg åtte. Jeg henter Snøhvit og vi har ei ekstra kosestund før jeg leier henne ut. Og jeg lurer på hvordan jeg skal få dagens historie ned på papiret når jeg kommer heim. Jeg vet at det ikke blir en rosenrød fortelling, men jeg håper opplevelsen ikke blir så fæl at jeg ikke orker å bringe den videre.

Mange timer senere. Det er igjen mørkt ute og jeg har kommet heim.

Jeg har et ansvar for at dere som leser dette får et korrekt bilde av hva jeg har vært med på.

Dyretransporten dukket opp til rett tid. Det ligger et tjukt lag med sagflis på gulvet i bilen, og flyttinga av sauer fra fjøs til bil går rolig for seg. Sjåfør Knut Hauso har hentet dyr her før så jeg vet at mengden med sagflis ikke er påvirket av at en journalist ska være med.

Den fire timer lange turen til Norturas anlegg på Malvik gir meg god mulighet til å stille spørsmål. Bilens lasterom er delt opp i 6 båser, 3 i hver etasje. Maks kapasitet er 150 lam eller 110 voksensau. Hver bås er på litt mer enn 7 kvadratmeter. Jeg synes det høres trangt ut, men forstår forklaringa hans om at dyrene står stødigere hvis de ikke har for stor avstand mellom seg. Storfe og småfe blir som oftes stående gjennom hele turen ; griser legger seg som regel ned og sover. I dag er det 60 lam, 32 sauer, og 2 værer bak i lasterommet.

Når vi ankommer Nortura går Knut inn til mottakskontoret for å levere skjemaer over antall dyr, hvem som er leverandør og hvem som har bestilt retur av slakt eller skinn.

Jeg blir ønsket velkommen av Helge Holmli. Han er dyrevelferdsansvarlig og bas for fjøset. Han forteller meg følgende:

Annonse

– De som jobber i fjøset, det vil si der dyrene oppholder seg fra de går av bilen og til de slaktes er håndplukket for jobben. Fjøsrøkterne går gjennom flere kurs før de godkjennes, de må bevise at de er skikket til å håndtere dyr, at de forstår hvordan dyr skal behandles.

Og jeg ser at røkterne er dyktige. De lar sauene selv finne veien fra bil til innhegning, plystrer litt og gjeter de framover, men det er sauene som bestemmer tempoet. Ingen roper, og ingen farer rundt og jager dem.

Helge forklarer meg hvordan fjøsstellet foregår her hvis det er lang tid mellom ankomst og slakting:

– Dyrene har tilgang på vann hele tida og de fores med høy hvis oppholdet i fjøset overskrider et visst antall timer.De har det med andre ord akkurat slik som heime i eget fjøs.

Jeg tar meg i å tenke at på dager med full slaktekapasitet, det vil si 2000 dyr, må alt gå fort. I dag er det ikke så mange som skal slaktes, men når jeg litt senere får være med på den siste delen og selve avlivinga, forstår jeg at hastigheten er den samme uansett antall dyr. For sauene styres i samme tempo, det slaktes en sau av gangen, og tiden avlivinga tar er akkurat den samme uavhengig av hvor mange som står i kø.

Etter at sauene forlater båsene blir de ført inn i ei sluse, etter hverandre en og en. Jeg følger Snøhvit og tar innover meg at hun ikke har mer enn et par minutter igjen å leve. Slusa gjør en sving og de siste fire meterene kommer de over i en v-formet sluse. Her mister de bakkekontakten. Jeg leter etter angst og stress i blikket til Snøhvit, men ser ikke noe som tyder på det. Hensikten med at de ikke har fotfeste er at de ikke skal ha muligheten til å røre for mye på seg idet de avlives.

Jeg legger hånda under haka til Snøhvit. Hvisker takk og unnskyld. Tida er kommet til den biten jeg har gruet meg til, jeg har mest lyst til å be dem stoppe for og ta henne med heim. Jeg registrerer at Helge snakker til meg, han forklarer hva som umiddelbart skal skje, men jeg får det ikke med meg.

Slaktebåndet er konstruert slik at sauen som står for tur ikke ser hva som venter. Dyr er levende vesener og de sanser både farer og frykt, men heller ikke her ser jeg sauer som viser tegn på dette.

Når Snøhvit når enden av slusa blir hun påført et elektrisk støt, ett mot hodet og ett mot buken rett under hjertet. Jeg ser at bevisstløsheten inntreffer umiddelbart. Det er hverken kasting med hodet, sprelling med ben, eller lyd. Pulsåra blir kuttet umiddelbart etterpå, hun henges opp etter bakføttene og tappes for blod.

Det tar 20 minutter fra hun er død og til hun er klar for nedskjæring og partering.

Jeg er jeger, og jeg har slaktet egne dyr til eget bruk. Når vi slakter flere enn en sau her heime, tar vi ut den ene og tar livet av den før den andre taes ut. Jeg tror at det er best for dyra å ikke se hva som skjer med den første. På Nortura er slaktebåndet konstruert slik at ingenting av det som skjer med sauen foran i køa er synlig for dem som kommer bak.

Ansvar "Jeg har et ansvar for at dere som leser dette får et korrekt bilde av hva jeg har vært med på."

For dyrene sin del er det uten tvil best at de blir slaktet heime, forutsatt at den som utfører oppgaven vet hva han/hun gjør. De slipper en transportetappe og et fremmed fjøs. Men nå har jeg sett hele forløpet på Nortura, og jeg kan vanskelig forestille meg en mere human måte å gjøre det på.

Før turen var jeg spent på om jeg ville bli pålagt mange restriksjoner på slakteriet. For eksempel at jeg ikke fikk ta bilder av ulike stadier i slaktinga eller at jeg fikk se ting som jeg ikke fikk refere fra. Eller at det skulle" lukte grønnsåpe og henge grønnplanter" i slakteavdelinga.

Den eneste beskjeden jeg fikk var at om jeg ønsket å ta bilder av enkeltpersoner måtte jeg spørre vedkommende om det var greit.

Etter at alt var over fikk jeg en samtale med kvalitetssjef Knut Børøsund. Han fulgte meg rundt i det som kalles ren sone, og han forklarte Mattilsynets rolle i slakteprossessen.

– Mattilsynet holder til i samme bygg som slakteriet, forteller han. De har alltid en eller to veterinærer i fjøset som kontrollerer hver enkelt sau. Hvert individ blir vurdert og kvalifisert som sau godkjent for slakting, eller sau ikke godkjent for slakting.

Hvis Mattilsynet finner besetninger som viser tydelige tegn på at de ikke har hatt det bra, som for eksempel avmagring, kan produsenten bli ilagt overtredelsesgebyr. Det lokale mattilsynet blir i slike tilfeller også varslet.

På linja i ren sone står mange slaktere, i tillegg til to kontrollteknikere fra Mattilsynet. Det siste som skjer på denne linja er at sauene steames. Dette gjøres for å redusere bakterieantallet på utsatte områder. Deretter føres de inn i forkjølerommet. Her lukkes porene før frakt over til kjølerommet. Og etter nedkjøling er slaktene klargjort for å bli skinkestek, kjøttdeig og pålegg. Til stor glede for oss forbrukere.

Hver gang slaktebilen rygger seg inn til fjøset heime hos meg, er det ikke fritt for at tårene kommer. Jeg er glad i dyra mine og jeg har lurt på hva som hender med dem fra de reiser heimafra og til alt er over.

Nå vet jeg hva som skjer. Det kommer til å bli like vanskelig neste gang jeg skal sende sauer, men jeg har fått kunnskap om denne prossessen. Og jeg kan ta ansvar for og forsvare at jeg melder inn slakt til Nortura.