Samlet 8000 underskrifter for å hindre seter-riving

Tirsdag 20. august starter Forsvarsbygg den omstridte rivingen av setrene og bruene på Dovrefjell.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen fortalte tidligere i uken at han hadde bestemt skjebnen for setrene på Dovrefjell: De skal rives.

– Jeg har hatt møte med Miljødirektoratet og på nytt drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et brev til ordførerne i Lesja og Dovre datert 12. august.

Flere aktører, både lokalt og nasjonalt, har bedt myndighetene om å utsette rivinga for å innhente mer kunnskap og fakta om konsekvensene for natur, miljø og næringer i området.

6000 underskrifter på to døgn

I slutten av juni tok gårdbruker Ellen Marie Sørumgård Syse initiativ til en underskriftskampanje mot rivingen.

Da hun leverte oppropet til Elvestuen tidligere i sommer hadde hun samlet inn 816 underskrifter.

Søndag formiddag hadde over 8600 personer skrevet under oppropet. 6000 av dem har skrevet under i løpet av de siste to døgnene.

– Engasjementet de siste dagene har vært rørende, særlig når personer fra alle landets fylker er representert i oppropet. Alle underskriftene vil bli sendt elektronisk til både statsministeren og klima- og miljøministeren i løpet av kvelden eller i morgen tidlig, sier Sørumgård Syse til Nationen.

– Vi har flere underskrifter enn partiet Venstre har medlemmer. Det burde si noe. For meg er det knakende likegyldig hvem som har gjort hva, eller hvem som står opp for saken. Dette er ikke en valgkampsak, dette er mye viktigere, sier Sørumgård Syse.

Forsvarsbygg opplyser til Gudbrandsdølen Dagningen at rivingen vil starte tirsdag 20. august.

Seterhusene på området er fra 1860-årene. I vedtaket om utvidet vern av Dovrefjell inngår blant annet riving av bruer og setrer samt sanering av veier og demninger i området av hensyn til villreinen.

Vedum: – Arrogansen til regjeringen er total

Lørdag kastet også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum seg inn i debatten.

På sin Facebook-side publiserte Vedum en video der han beskylder regjeringen for å være historieløse.

«Det er noe gammelmodig over at det sitter en statsråd i Oslo og overkjører lokaldemokratiet og lokalkulturen på Dovre. Arrogansen til regjeringen er total i denne saken! Gammel kulturarv skal ikke rives, den skal tas vare på og forvaltes!» Skriver Vedum i innlegget.

Søndag formiddag hadde videoen over 80.000 visninger, blitt delt over 1000 ganger og over 3500 personer har reagert på innlegget.